A SUV-ok kezdik letarolni a magyar használtautó-piacot

2025 első tíz hónapjában a szabadidő-autók iránt 17,7 százalékkal többen érdeklődtek, mint egy évvel korábban, miközben minden más autótípus legfeljebb stagnált. A ferde hátú, normál magasságú ötajtós autók továbbra is a legnépszerűbb választásnak számítanak, ám a vásárlói preferenciák látványos elmozdulást mutatnak a magasabb árú, fiatalabb átlagéletkorú SUV-ok felé.

2025. 11. 28. 9:03
Forrás: Nissan
A Használtautó.hu több mint 3,3 millió érdeklődés alapján készített elemzése szerint a ferde hátúak továbbra is változatlanul a legnépszerűbb kategóriát jelentik a használtautó-piacon: 2025-ben eddig gyakorlatilag ugyanannyi érdeklődés volt irántuk, mint az előző év azonos időszakában. Az adatok szerint 2024-ben 1,394 millió, míg 2025-ben 1,398 millió érdeklődés érkezett erre a típusra, ami mindössze 0,3 százalékos növekedést jelent. A stagnáló kereslet mellett azonban az árak egyértelmű emelkedést mutatnak: az átlagár 2,44 millió forintról 2,60 millió forintra nőtt, ami 6,5 százalékos drágulást jelent. Az átlagéletkor 14,65-ről 14,85 évre emelkedett.

A kombik 2024-ben még különösen népszerűek voltak, és bár 2025-ben a keresletük mérsékelt ütemben nőtt tovább, a kategória már nem tudta tartani korábbi dominanciáját a SUV-okkal szemben. Az érdeklődések száma 650 ezerről 667 ezerre emelkedett, ami 2,6 százalékos bővülést jelent. Az átlagárak 6,37 százalékkal emelkedtek, miközben az átlagéletkor csökkent. A kombik tehát továbbra is kedveltek, különösen a praktikus és családbarát szempontok miatt, ugyanakkor a korábbi évekhez képest összességében már kevésbé keresettek.

2025 legnagyobb nyertesei a szabadidő-autók, hiszen az érdeklődések száma éves összevetésben 619 ezerről 729 ezerre, 17,7 százalékkal emelkedett. A SUV-ok iránti nyitottság minden hónapban egyenletes növekedést mutatott, ami annak is köszönhető, hogy ezek a modellek egyszerre kínálnak enyhe terepjáró képességet, kényelmesebb ki- és beszállást és jó rálátást a forgalomra. Az átlagár mindössze 2,2 százalékkal nőtt, ami lényegesen kisebb mértékű drágulás, mint a többi kategóriában, miközben a kínálat átlagéletkora alig változott, továbbra is a legalacsonyabb a piacon.

A lépcsős hátú szedánoké az egyetlen kategória, amelyben 2025-ben visszaesés történt az érdeklődések számában. A 2024-es 548 érdeklődésszám 542 ezerre mérséklődött, ami egy százalékos csökkenést jelent. Ugyanakkor a szegmens ennél látványosabb változást mutat az árak tekintetében, hiszen a négyajtósok átlagos ára 9,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. Az átlagéletkor nem változott érdemben, továbbra is mintegy 15 és fél év, ami azt mutatja, hogy a kínálat stabil, de relatíve idős. 

 

