Kiderült, átlagosan hány forintért hirdetik a magyar használt autókat

Elkészítette az októberi trendeket vizsgáló közös elemzését a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), melyből kiderül, hogy továbbra is a hagyományos hajtások a legnépszerűbbek: a hirdetések közel fele benzinmeghajtású autó volt. Ugyanakkor éves összevetésben az elektromos autók kínálata 31,8 százalékkal bővült, a hibrideké pedig 9,2 százalékkal emelkedett, ami részben a korábbi évek első tulajdonosú „zöld” modelljeinek piacra kerülésével magyarázható. Érdekes adat, hogy a benzines használt autók átlagosan 155 ezer kilométert, a dízelek pedig közel 220 ezret futottak, vagyis a dízel modellek átlagosan 41,9 százalékkal többet koptatták az utakat – miközben fiatalabbak, az átlagkoruk 12,2 év a benzinesek 13,7 évével szemben.

Fotó: Használtautó.hu

A statisztikák alapján a benzines autók minden egyes évvel átlagosan 6,9 százalékot, a dízelek 7,9 százalékot, az elektromosok 7,7 százalékot, a hibridek 6,4 százalékot, az egyéb meghajtásúak pedig 6,2 százalékot veszítettek az értékükből. Minden megtett ezer kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez, összességében pedig a kínálati átlagár októberben 5,6 millió forintra nőtt a tavalyi 5,4 millió forinthoz képest, ami egyértelműen a drágább modellek térnyerését tükrözi, míg a legolcsóbbak szegmense zsugorodik. Így fest az egyes árkategóriák népszerűsége:

2,5 millió forint alatt: 37,8 százalék

2,5-5 millió forint: 27,6 százalék

5-10 millió forint: 22,1 százalék

10 millió forint felett: 12,5 százalék.

Továbbra is német márkák dominálják a hirdetési rangsort, Volkswagen, BMW, Ford, Opel, Mercedes-Benz és Audi a sorrend, csak utánuk következett a Toyota, a Skoda és a Renault. Persze ez messze nem jelenti azt, hogy az egyes modellek gyakoriságát nézve is hasonló lenne a népszerűségi sorrend, amit az árakat és átlagéletkort is mutató alábbi ábra illusztrál.