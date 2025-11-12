autós hírhasznált autóautóvásárláselektromos autók

Ki nem találná, mi a magyarok kedvenc használt autója öt–tíz millió forintért

Népszerű másodkézből a Suzuki Vitara és a Skoda Octavia, de az idei toplista élén egy különleges modell áll.

2025. 11. 12. 13:00
Fotó: Ayvens
Közzétette legfrissebb elemzését a piacvezető Használtautó.hu portál, melyben az idei év (januártól októberig) autóhirdetései iránti érdeklődést elemezve azt vizsgálták, melyek Magyarországon a legkeresettebb modellek. Ezeket kategóriákra bontva közölték, a népszerű három–öt milliós ársáv eredményeit nemrég be is mutattuk, most pedig az öt–tíz milliós forintos kedvencek kerülnek terítékre. Érzékelve, hogy mennyire magasra kúsztak az új autók árai, számos vásárló keresgél ennyiért a másodpiacon, a most közölt listán olyan típusokat találunk, mint a hagyományosan kedvelt Skoda Octavia, VW Golf és Passat, a BMW három modellsorozata, illetve a nagy arányban hibridként kínált Toyota Corolla és C-HR.

Forrás: Használtautó.hu

Érdekes trendfordulatot jelez, hogy idén már a Tesla Model 3 volt a legnépszerűbb autó ebben a négy–hat éves átlagéletkorú kínálatot felvonultató szegmensben. Korábban sok kritika érte a Teslákat újszerű kezelőfelületük miatt, négyajtós kialakításuk sem mindenkinek praktikus, de dinamizmusuk és ötletes szolgáltatásaik mellett hatékonyságuk is elismerést érdemel, otthoni vagy munkahelyi töltés mellett pedig igen gazdaságosak. Valószínűleg utóbbi szempont, illetve a korábbi többlépcsős szalonár-csökkenések miatt is kedvező használt piaci kínálati árak állnak annak hátterében, hogy a kínálat most vizsgált szegmensében toronymagasan (24 ezren) kerestek rá az átlagosan 60–130 ezer kilométeres futásteljesítményű Model 3-asokra.

Forrás: Tesla

 


 

