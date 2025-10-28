Ennyibe kerül és ennyit futott egy átlagos használt autó Magyarországon

Az idén szeptemberben a hazai használtautó-piacon kínált személygépkocsik 38,3 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 26,8 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,6 százaléka 5-10 millió forintos árkategóriába tartozott, míg 13,4 százalékuk 10 millió forint fölötti volt a hasznaltauto.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott szeptemberi jelentése szerint. Tavaly szeptemberhez viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 3,4 százalékponttal csökkent, míg a 2,5-5 millió forint közöttieké 0,8 százalékponttal nőtt. Az előző év azonos időszakához képest az 5-10 millió forint közöttieké 2,3, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya több mint 0,3 százalékponttal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve idén szeptemberben a kínálati átlagár 5,6 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,4 millió forint volt.

Tízből négy még dízel

A használtautó-piac internetes hirdetései szeptemberben túlnyomórészt, csaknem 50 százalékban (53 730 darab) benzines, 40,9 százalékban (44 460 darab) dízel személygépjárműveket kínáltak. A hibrid gépkocsik (benzin és dízel együttesen) 4,1 százalékban (4520 darab), az elektromosok 5,3 százalékban (5710 darab) szerepeltek a felhozatalban.

2024 szeptemberéhez képest 690-nel kevesebb használt személyautó volt elérhető. A használtautós portál kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos autók száma 33,4 százalékkal, a hibrideké 4,4 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 4,2 százalékkal nőtt, a benzineseké 0,7 százalékkal, valamint a dízel autók száma 1,3 százalékkal csökkent.

Átlagosan 41,9 százalékkal többet (220 ezer kilométert) futottak a dízelek, mint a benzinesek (155 ezer km). A meghirdetett benzines autók átlagosan 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak. Utóbbiak átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén stagnálás volt megfigyelhető.

Ennyit veszítenek az értékükből egy év alatt

A használt autók között a hibridek a legdrágábbak, átlagáruk szeptemberben: 12,06 millió forint volt, bár egy év alatt 0,3 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan a villanyautók ára egy év alatt 7,1 százalékos csökkenést mutatott. A dízelek átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.