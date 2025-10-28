Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

autós hírhasznált autófutásteljesítmény

Ennyibe kerül és ennyit futott egy átlagos használt autó Magyarországon

Nyolcból csak egy autó drágább tízmillió forintnál, három viszont olcsóbb 2,5 milliónál.

2025. 10. 28. 11:50
Fotó: 36208281361
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idén szeptemberben a hazai használtautó-piacon kínált személygépkocsik 38,3 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 26,8 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,6 százaléka 5-10 millió forintos árkategóriába tartozott, míg 13,4 százalékuk 10 millió forint fölötti volt a hasznaltauto.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott szeptemberi jelentése szerint. Tavaly szeptemberhez viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 3,4 százalékponttal csökkent, míg a 2,5-5 millió forint közöttieké 0,8 százalékponttal nőtt. Az előző év azonos időszakához képest az 5-10 millió forint közöttieké 2,3, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya több mint 0,3 százalékponttal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve idén szeptemberben a kínálati átlagár 5,6 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,4 millió forint volt.

Tízből négy még dízel

A használtautó-piac internetes hirdetései szeptemberben túlnyomórészt, csaknem 50 százalékban (53 730 darab) benzines, 40,9 százalékban (44 460 darab) dízel személygépjárműveket kínáltak. A hibrid gépkocsik (benzin és dízel együttesen) 4,1 százalékban (4520 darab), az elektromosok 5,3 százalékban (5710 darab) szerepeltek a felhozatalban.

2024 szeptemberéhez képest 690-nel kevesebb használt személyautó volt elérhető. A használtautós portál kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos autók száma 33,4 százalékkal, a hibrideké 4,4 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 4,2 százalékkal nőtt, a benzineseké 0,7 százalékkal, valamint a dízel autók száma 1,3 százalékkal csökkent.

Átlagosan 41,9 százalékkal többet (220 ezer kilométert) futottak a dízelek, mint a benzinesek (155 ezer km). A meghirdetett benzines autók átlagosan 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak. Utóbbiak átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén stagnálás volt megfigyelhető.

Ennyit veszítenek az értékükből egy év alatt

A használt autók között a hibridek a legdrágábbak, átlagáruk szeptemberben: 12,06 millió forint volt, bár egy év alatt 0,3 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan a villanyautók ára egy év alatt 7,1 százalékos csökkenést mutatott. A dízelek átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

Egy benzines autó minden egyes évben 6,9 százalékot veszít az értékéből, míg a dízelek esetében a csökkenés még nagyobb, 7,8 százalékos. Az elektromos autóknál 8,0, a hibrideknél 6,3, százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés, emellett minden megtett ezer kilométer is 0,2 százalékkal mérsékli a kocsik árát.

Továbbá egy-egy autótípus értékét a hengerűrtartalom 100 köbcentiméteres növekedése 3,3 százalékkal, addig a teljesítmény 10 kilowattos emelkedése 3,7 százalékkal növeli.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkutya

Megérkezett Kukorelly is

Bayer Zsolt avatarja

Rád, rátok már a lőtéri kutya sem fog emlékezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu