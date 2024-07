Sokszínű zenei élmény a Paloznaki jazzpiknik programjain

Augusztus elsején, csütörtökön, a Paloznaki jazzpiknik nulladik napján Andrew J nyitja meg a Mol Nagyon Balaton Nagyszínpadot. Majd a brit díva, Izo FitzRoy következik, aki a hazai közönség egyik nagy felfedezettje. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamait hamar a szívébe zárta a magyar közönség. A Good Woman című albumán a 21. századi egyedülálló nők sorsáról énekel. Izo egyedi stílusa elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik, de nagy hatással voltak rá Bill Withers dalszövegei is.

Izo FitzRoy a Paloznaki jazzpiknik nulladik napján lép fel Forrás: Paloznaki Jazzpiknik

A Paloznaki jazzpiknik programja

Csütörtökön lép fel a karcos hangú szupersztár, Anastacia. Jövőre lesz 25 éve, hogy Anastacia szó szerint berobbant a zenei világba I'm Outta Love című gigaslágerével. Karrierje során olyan legendás zenészekkel és előadóművészekkel működött együtt, mint Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Mariah Carey vagy Eros Ramazotti. Anastacia több zenei műfajban énekel, a 2000-es évek elején a funk, a dance, a pop, az R&B és a soul egyedi ötvözete jellemezte dalait. Zárásként a már hagyományos DJ páros Andrew J és Dan von Schulz pörgeti a lemezeket. Pénteken a Jazzy Rádió alapító-műsorvezetője, Jazzkovács László nyitja a nagyszínpad műsorát. Pénteken fellép a Belau; a duó (Kedves Péter, Buzás Krisztián) világában az elvágyódó és örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. Ezen az estén a 90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky koronázatlan királya, a The Brand New Heavies tér vissza Paloznakra világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival. Közel négy évtizede töretlen sikerrel, folytonos megújulással van jelen. Majd Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori énekese Spandau-slágereket idéz, végül a Kraak & Smaak koncertjével zárul az este. Szombaton, a Paloznaki jazzpiknik zárónapját három funkdíva, a DrGEB & NoSha nyitja. Ezt követően a holland Son Mieux táncoltatja meg a piknikezőket.

Szombat este színpadon a holland Son-Mieux Fotó: Philine-van-den-Hul

A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal – gazdag, 1970-es évekbeli feldolgozásokat személyes történetekkel és modern produkciókkal. Ezután a Morcheeba ad holdfényes koncertet a szőlőhegy oldalában. Az 1990-es évek közepén alakult brit együttes sikere közel harminc éve töretlen, sokszínű zenei stílusuk lounge-, dub-, trip-hop-, blues- és downtempo-elemeket ötvöz. Záróakkordként az MF Robots hangjai búcsúztatják a 12. Paloznaki Jazzpikniket. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvözi energikus, új hangzású zenévé.

A szervezők ismét Paloznakra invitálják a magyar jazzélet legizgalmasabb formációit, hogy a nemzetközi előadók mellett a jazz hazai élvonala is képviseltesse magát a jazzpikniken. A 2017-ben elhunyt Fábián Julinak emléket állító színpadon minden évben a hazai jazz jeles művészei lépnek fel. Az idei pikniken többek között olyan művészekkel találkozhatunk itt, mint a The Qualitons vagy a New Fossils. Az 51 éves Bummm! című LGT-lemez előtt tiszteleg a Pénzes Máté és a Zseb, azaz a Blahalouisianából és a Black Circle Orchestrából ismert billentyűs, Pénzes Máté formációja. A további két kisebb színpadon a jazz és társműfajainak jeles képviselői varázsolják el a fesztiválozókat. A tehetséggondozás mindig kiemelt helyen szerepelt a jazzpiknik életében, az idei fesztivál is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget az intimebb hangulatú, jazzfókuszú színpadain. A Müpa Jazz Showcase 2024 tehetségbörzén a Claudia Raquel Quintet nyerte el a jazzpiknik különdíját, ezáltal fellépési lehetőséget kapott az idei pikniken. A jazzpiknik az egyre fiatalodó közönségének szeretne kedvezni azzal, hogy bevezeti a „kisfelnőtt” jegyet, amellyel a 14 és 23 év közötti fiatalok vásárolhatnak kedvezményes belépőt a fesztiválra.