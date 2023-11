Világsztárok érkeznek a jövő évi Paloznaki Jazzpiknikre

Kiderült, kik lesznek nagyszínpados fellépők

A ’90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies augusztus 2-án, péntek este világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival tér vissza Paloznakra. Majd péntek még este egy valódi örökzöld, Tony Hadley lép fel a piknik Nagyszínpadán. A ’80-as évek pop-rock hangzását mindenki a világhírű Spandau Ballet formációhoz köti. A korszak újromantikus zenei irányzatának legjelesebb képviselője volt a zenekar, élén Tony Hadleyvel, akiknek olyan világslágereket köszönhetünk, mint például a True, a Gold vagy a Through The Barricades. Augusztus 3-án, szombaton a holland Son Mieux táncoltatja meg a piknikezőket. A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal – gazdag, ’70-es évekbeli feldolgozások személyes történetekkel és modern produkciókkal. A szombati nap a Morcheeba koncertjével folytatódik: a ’90-es évek közepén alakult brit együttes sikere közel harminc éve töretlen, sokszínű zenei stílusuk lounge, dub, trip-hop, blues és downtempo elemeket ötvöz.

A Morcheeba zenészei a legnagyobb slágereik mellett legújabb albumukról is hoznak dalokat a piknikre, Skye éteri hangja tölti meg a csillagfényes paloznaki záróestet.

Újdonság és a nyitóeste sztárzenésze

A Jazzpiknik az egyre fiatalodó közönségének szeretne kedvezni azzal, hogy bevezeti a „kisfelnőtt” jegyet, amellyel a 14 és 23 év közötti fiatalok vásárolhatnak kedvezményes belépőt a 2024-es fesztiválra. A szervezők így invitálják a fiatalabb generációt különleges zenei kalandozásra a sokszínű lineupban, valamint a minőségi fesztiválozás élményét kívánják szélesebb körben ismertté tenni a „kisfelnőttek” körében – mindezt a korosztály számára megfizethető jegyárakkal teszik elérhetővé.

Nekik szól a Son Mieux zenekar is, amely – többek között – az idei Sziget fesztivál nagyszínpadának nyitóprodukciója is volt. A Jazzpiknik kiemelt missziója a zenei edukáció, minden évben próbálunk általunk értékesnek tartott zenei produkciókat elhozni és bemutatni a közönségnek, ilyen az elsőként bejelentett nemzetközi fellépők közül jövőre a Son Mieux és Tony Hadley Spandau Ballet-slágerekkel, melyek egyaránt örömet okoznak a 30-on felüli korosztálynak és remélhetőleg a »kisfelnőtteknek« is

– nyilatkozta Valde Orsolya, a Jazzpiknik alapító-fesztiváligazgatója.

Az augusztus 1-jei nyitóestre egy meglepetés-sztárfellépővel készülnek a szervezők, amelyet december 6-án, az ünnepi szezon egy kiemelt momentumaként hoznak majd nyilvánosságra A legendás nemzetközi zenészek és formációk mellett a hazai jazz élvonala és a legújabb, kísérleti zene ezúttal is kiemelt helyet kap a 2024-es pikniken.

A további fellépőkről a Jazzpiknik honlapján tájékozódhatnak.

Borítókép: Tony Hadley, a Spandau Ballett egykori énekese (Forrás: Jazzpiknik.hu)