Akár évekig is eltarthat egy-egy luxusingatlan értékesítése

Lassul a hazai luxusingatlanok piaca. Egy elemzés szerin több évbe is telhet egy-egy luxusingatlan eladása.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 5:35
Illusztráció Fotó: MW-Archív
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac, a luxusingatlanok értékesítése sokszor nem hónapok, hanem évek kérdése, így az eladók számára az egyik legnagyobb próbatétel a türelem – fogalmaz Szeder Krisztina, a Duna House Prime ingatlanszakértője a vállalat közleményében.

A piaci lassulás összhangban van a teljes ingatlanpiacon tapasztalt trendekkel: 2025 júliusában mintegy négy százalékkal kevesebb tranzakció történt, mint júniusban, és 18 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez egyértelműen a vevői kereslet és aktivitás csökkenésére utal. Bár az Otthon start program hatására júliusban látványosan élénkült a kereslet, ez a luxusingatlanok piacát nem érinti.

Luxusingatlan vagy nagy értékű ingatlan? 

„A »luxus« és a »nagy értékű« ingatlan fogalma nem azonos” – hangsúlyozta Szeder Krisztina. „Attól, hogy egy ingatlan nagy értékű, még nem feltétlenül luxus. A luxushoz kell valamilyen különlegesség: egyedülálló lokáció, kimagasló műszaki tartalom vagy olyan hozzáadott érték, ami kiemeli a kínálatból. Ma már alapelvárás az okosotthonrendszer, a prémium gépészet és a magas minőségű kivitelezés. A panoráma, a tágas belső terek, a nagy gardróbok, a többállásos garázs és az úszómedence továbbra is kiemelt keresleti szempontok” – tette hozzá.

A luxusingatlanok ára településenként jelentősen eltérhet. 

Míg egy vidéken található prémium kategóriás ingatlan ára néhány száz millió forint körül mozoghat, addig hasonló adottságokkal a budai oldal egyes kiemelt részein akár több milliárd forintot is elkérhetnek érte

– ismertette a szakértő.

A Covid-időszak ideiglenesen felgyorsította a luxus kategóriájú ingatlanok értékesítését, de az elmúlt két évben újra lassult a piac. A vevők ma jóval tudatosabban keresnek, kevesebb ingatlant néznek meg személyesen, és döntéseiket hosszabb mérlegelés után hozzák meg. Ráadásul a választási évek előtt jellemző a kivárás, sokan inkább elhalasztják a több százmilliós vagy milliárdos befektetésekről szóló döntést.

A külföldi vásárlók aránya jelentősen visszaesett, a tranzakciók többségét magyar magánszemélyek kötik, elsősorban saját használatra. 

„A befektetési célú vásárlások ritkábbak, mert a hozamlehetőségek mérséklődtek, a befektetők pedig már külföldi piacokban is gondolkodnak” – mondta a Duna House Prime ingatlanszakértője.

Az igazán különleges és prémium minőségű ingatlanokra ugyanakkor továbbra is van kereslet, és ezek hosszabb távon is megőrzik értéküket a szakértő szerint.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

