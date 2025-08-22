Akár évekig is eltarthat egy-egy luxusingatlan értékesítése

A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac, a luxusingatlanok értékesítése sokszor nem hónapok, hanem évek kérdése, így az eladók számára az egyik legnagyobb próbatétel a türelem – fogalmaz Szeder Krisztina, a Duna House Prime ingatlanszakértője a vállalat közleményében.

A piaci lassulás összhangban van a teljes ingatlanpiacon tapasztalt trendekkel: 2025 júliusában mintegy négy százalékkal kevesebb tranzakció történt, mint júniusban, és 18 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez egyértelműen a vevői kereslet és aktivitás csökkenésére utal. Bár az Otthon start program hatására júliusban látványosan élénkült a kereslet, ez a luxusingatlanok piacát nem érinti.

Luxusingatlan vagy nagy értékű ingatlan?

„A »luxus« és a »nagy értékű« ingatlan fogalma nem azonos” – hangsúlyozta Szeder Krisztina. „Attól, hogy egy ingatlan nagy értékű, még nem feltétlenül luxus. A luxushoz kell valamilyen különlegesség: egyedülálló lokáció, kimagasló műszaki tartalom vagy olyan hozzáadott érték, ami kiemeli a kínálatból. Ma már alapelvárás az okosotthonrendszer, a prémium gépészet és a magas minőségű kivitelezés. A panoráma, a tágas belső terek, a nagy gardróbok, a többállásos garázs és az úszómedence továbbra is kiemelt keresleti szempontok” – tette hozzá.

A luxusingatlanok ára településenként jelentősen eltérhet.

Míg egy vidéken található prémium kategóriás ingatlan ára néhány száz millió forint körül mozoghat, addig hasonló adottságokkal a budai oldal egyes kiemelt részein akár több milliárd forintot is elkérhetnek érte

– ismertette a szakértő.

A Covid-időszak ideiglenesen felgyorsította a luxus kategóriájú ingatlanok értékesítését, de az elmúlt két évben újra lassult a piac. A vevők ma jóval tudatosabban keresnek, kevesebb ingatlant néznek meg személyesen, és döntéseiket hosszabb mérlegelés után hozzák meg. Ráadásul a választási évek előtt jellemző a kivárás, sokan inkább elhalasztják a több százmilliós vagy milliárdos befektetésekről szóló döntést.

A külföldi vásárlók aránya jelentősen visszaesett, a tranzakciók többségét magyar magánszemélyek kötik, elsősorban saját használatra.

„A befektetési célú vásárlások ritkábbak, mert a hozamlehetőségek mérséklődtek, a befektetők pedig már külföldi piacokban is gondolkodnak” – mondta a Duna House Prime ingatlanszakértője.