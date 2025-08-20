Panyi MiklósMohácsy IstvánOtthon StartFidelitas

További könnyítések jöhetnek az Otthon Start programban

A Fidelitas elnöke lapunknak arról beszélt, olyan javaslatokat fogalmaztak meg egy egyeztetés során, ami további enyhítéseket jelentene a fiatalabb korosztály számára.

Gábor Márton
2025. 08. 20. 6:20
Panyi Miklós miniszterhelyettes úrral egyeztettem az Otthon Start program kapcsán, és a Fidelitas nevében olyan javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztály számára – mondta el napunknak Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. 

Mohácsy István (Facebook)
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Forrás: Facebook)

Kiemelte, 

az Otthon Start program minden magyar állampolgár számára lehetőséget biztosít, ugyanakkor a fiatalokat erőteljesebben kell segíteni a saját otthonhoz jutásban, éppen ezért fogalmaztunk meg egy konkrét javaslatot, amelynek a megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják.

A Fidelitas elnöke hozzátette, az Otthon Start program kiváló lehetőség egy fiatal számára.

A program valódi segítség a fiatalok számára. Hogyha az 50 millió forintos hitelkonstrukcióval számolunk, akkor a teljes törlesztő havonta körülbelül olyan 230-240 ezer forint. Mindeközben egy ingatlan bérleti díja már 200 ezer forint körül van. Vagyis ezt az összeget lakhatás szempontjából így is, úgy is ki kell fizetnie a fiataloknak 

– jelentette ki Mohácsy István. Kiemelte, a Fidelitas tagságán belül nagyon pozitív volt a fogadtatása az Otthon Start programnak.

A kormányzat mindig is sokat tett azért, hogy a magyar fiataloknak és a magyar családoknak jó legyen. Az Otthon Start program pedig a családbarát kormányzati intézkedések sorában egy újabb elem, ami segítséget nyújt a családoknak és a fiataloknak egyaránt. Éppen ezért a Fidelitas maximálisan támogatja és üdvözli a kormány ezen intézkedését

– zárta a beszélgetést a politikus. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

