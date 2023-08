Dög és elegancia Paloznakon + galéria

A rendezvény 2012-ben, a tájház udvarán rendezett kis udvari dzsemboriból vált háromnapos, negyvenkoncertes fesztivállá.

Csütörtökön rögtön két világsztárt is láthatott a közönség. Előbb a legjobbak között jegyzett női funkrock- és soulbasszusgitáros, énekesnő, Nik West adott koncertet. A zenészberkekben női Lenny Kravitznak nevezett szólistára olyan világsztárok is felfigyeltek, mint Prince, John Mayer vagy Marcus Miller. Nik tehetsége Steven Tylernek és Flea-nek, a Red Hot Chilli Peppers basszusgitárosának is szemet szúrt. A piknik első napján őt Rick Astley követte, akit a Never Gonna Give You Up című slágerével ismert meg a világ három évtizeddel ezelőtt. Fénykorában mintegy 40 millió lemezt adott el világszerte. Eleganciája azóta sem kopott meg.

Borítókép: Mohai Balázs/MTI