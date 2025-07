Tovább zuhan Macron népszerűsége, a franciák alig ötöde áll mögötte – számolt be róla az Origo. Egy nemrégiben végzett közvélemény-kutatás szerint Emmanuel Macron francia elnök támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt: mindössze a választók 19 százaléka áll mellette. Ez az arány még a 2018-as tömegtüntetések idején mért szintnél is alacsonyabb. A kutatás Francois Bayrou miniszterelnök helyzetéről is lesújtó képet fest: őt csupán a választók 18 százaléka támogatja.

Forradalmi hangulat van Franciaországban

Szakértők szerint a helyzet kezd emlékeztetni a francia forradalmat megelőző időszakra.

A közszolgáltatások csökkentése, a megszorítások és az egyre fokozódó társadalmi elégedetlenség komoly politikai feszültséget okoznak az országban. A teljes cikk ide kattintva olvasható.

