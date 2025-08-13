A németek még biztatják is a migránsokat, hogy munka helyett az államon élősködjenek

Mosolygós fotókkal és angol nyelvű információkkal reklámozza a migránsoknak a német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (Bundesagentur für Arbeit) hogy munka nélkül is remekül élhetnek Németország nagylelkűsége révén – mutat rá a Modernity hírportál cikke.

Munka nélkül is jól élnek a migránsok Németország nagylelkűsége révén (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Az úgynevezett „polgári juttatást” (Bürgergeld) fiatal bevándorlók is megkaphatják, és úgy tűnik, sokan élnek is a lehetőséggel, miközben az adófizetők terhei egyre nőnek.

A hivatal honlapján angol nyelvű, kifejezetten a „külföldről érkezőknek” szóló szekció található, amely részletesen ismerteti a juttatás feltételeit, hangsúlyozva, hogy a jelentkezőknek nem kell idősnek vagy munkaképtelennek lenniük, sőt, még a 15 év alattiak vagy a munkára képtelenek is kaphatnak támogatást, ha egy „rászorultsági közösség” részei. A folyamatot gyorsnak és egyszerűnek mutatják be.

A polgári juttatás minden második kedvezményezettje nem rendelkezik német útlevéllel

– mutat rá a gyakorlat visszásságára Jan Fleischhauer, a Focus magazin publicistája.

Szerinte a hivatal online anyagának hangvétele aláássa azokat a politikai állításokat, miszerint a bevándorlás elengedhetetlen a szociális háló fenntartásához.

Németország olyan nagylelkű, hogy nemcsak azt magyarázza el a külföldről érkezőknek, hogyan lehet munkát találni, hanem azt is, hogyan lehet megélni Németországban munka nélkül

– írja Fleischhauer.

A cikkíró kiemeli, hogy kevés ország reklámozná ilyen nyíltan jóléti rendszerét az újonnan érkezetteknek, és a politika „teljes sikert” ért el a nem német állampolgárok körében való igénybevétel növelésében. Az ezzel kapcsolatos költségek folyamatos emelkednek, a 2022-es 39 milliárd euróról 2024-re 47 milliárd euróra nőttek. És ebben még nincsenek benne az elszállásolás költségei és egészségügyi kiadások.

2023 novemberében a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BA) statisztikái szerint a Németországban élő, munkára képes, de szociális juttatásokban részesülő 4 millió ember közül több mint 2,5 milliónak volt migrációs háttere, ami az összes kedvezményezett 63,5 százalékát tette ki, azóta pedig nem valószínű, hogy jelentősen javult volna a helyzet.

Németország 2024-es, 17,68 milliárd eurós lakhatási támogatásának csaknem felét külföldieknek fizették ki – írta idén júniusban a Bild német napilap. Ez az összeg, amelyet a polgári juttatási rendszer keretében osztottak szét, az alacsony jövedelmű lakosok bérleti díjának, fűtésének, üzemeltetési költségeinek és kaucióinak fedezésére szolgált.

A teljes összegből 8,15 milliárd euró jutott a német állampolgársággal nem rendelkezőknek, annak ellenére, hogy ők a lakosság mindössze 15 százalékát teszik ki. A fennmaradó 9,53 milliárd eurót német állampolgárok kapták – ide tartoznak a Németországban születettek mellett a már honosított külföldiek is.