A németek még biztatják is a migránsokat, hogy munka helyett az államon élősködjenek

Kevés ország ajánlgatná úgy az ország jóléti juttatásait az újonnan érkezőknek, mint a németek teszik. Eközben Németország szociális rendszerére oriási terhet ró az illegális migráció.

2025. 08. 13. 5:05
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Mosolygós fotókkal és angol nyelvű információkkal reklámozza a migránsoknak a német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (Bundesagentur für Arbeit) hogy munka nélkül is remekül élhetnek Németország nagylelkűsége révén – mutat rá a Modernity hírportál cikke.

Munka nélkül is jól élnek a migránsok Németország nagylelkűsége révén (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Az úgynevezett „polgári juttatást” (Bürgergeld) fiatal bevándorlók is megkaphatják, és úgy tűnik, sokan élnek is a lehetőséggel, miközben az adófizetők terhei egyre nőnek.

A hivatal honlapján angol nyelvű, kifejezetten a „külföldről érkezőknek” szóló szekció található, amely részletesen ismerteti a juttatás feltételeit, hangsúlyozva, hogy a jelentkezőknek nem kell idősnek vagy munkaképtelennek lenniük, sőt, még a 15 év alattiak vagy a munkára képtelenek is kaphatnak támogatást, ha egy „rászorultsági közösség” részei. A folyamatot gyorsnak és egyszerűnek mutatják be.

A polgári juttatás minden második kedvezményezettje nem rendelkezik német útlevéllel

– mutat rá a gyakorlat visszásságára Jan Fleischhauer, a Focus magazin publicistája.

Szerinte a hivatal online anyagának hangvétele aláássa azokat a politikai állításokat, miszerint a bevándorlás elengedhetetlen a szociális háló fenntartásához.

Németország olyan nagylelkű, hogy nemcsak azt magyarázza el a külföldről érkezőknek, hogyan lehet munkát találni, hanem azt is, hogyan lehet megélni Németországban munka nélkül

– írja Fleischhauer.

A cikkíró kiemeli, hogy kevés ország reklámozná ilyen nyíltan jóléti rendszerét az újonnan érkezetteknek, és a politika „teljes sikert” ért el a nem német állampolgárok körében való igénybevétel növelésében. Az ezzel kapcsolatos költségek folyamatos emelkednek, a 2022-es 39 milliárd euróról 2024-re 47 milliárd euróra nőttek. És ebben még nincsenek benne az elszállásolás költségei és egészségügyi kiadások.

2023 novemberében a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BA) statisztikái szerint a Németországban élő, munkára képes, de szociális juttatásokban részesülő 4 millió ember közül több mint 2,5 milliónak volt migrációs háttere, ami az összes kedvezményezett 63,5 százalékát tette ki, azóta pedig nem valószínű, hogy jelentősen javult volna a helyzet.

Németország 2024-es, 17,68 milliárd eurós lakhatási támogatásának csaknem felét külföldieknek fizették ki – írta idén júniusban a Bild német napilap. Ez az összeg, amelyet a polgári juttatási rendszer keretében osztottak szét, az alacsony jövedelmű lakosok bérleti díjának, fűtésének, üzemeltetési költségeinek és kaucióinak fedezésére szolgált.

A teljes összegből 8,15 milliárd euró jutott a német állampolgársággal nem rendelkezőknek, annak ellenére, hogy ők a lakosság mindössze 15 százalékát teszik ki. A fennmaradó 9,53 milliárd eurót német állampolgárok kapták – ide tartoznak a Németországban születettek mellett a már honosított külföldiek is.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) választási sikerét követően ígéretet tett arra, hogy foglalkozni fog a bevándorlók által igénybe vett juttatások növekvő költségeivel.

Ismét megmutatkozik, mennyire sürgősen el kell törölni ezt a polgári juttatást

– fogalmazott a párt főtitkára, Carsten Linnemann áprilisban, hozzátéve, hogy az új német kormány „gyorsan foglalkozni fog ezzel a kérdéssel”.

A migránsok ráadásul nem csupán élnek a bőkezű szociális rendszer adta lehetőségekkel, de vissza is élnek vele. Mint arról beszámoltunk, fény derült rá, hogy a migránsok a juttatásokat sok esetben is illegális szerekre, drogokra vagy szolgáltatásokra költik.

Bár a német kormány ennek megakadályozására bevezette a fizetőkártya használatát, azonban a migránsok hamar megtalálták a rendszer kijátszásának módját, ráadásul ebben lelkes segítőkre akadtak a baloldali aktivisták körében. A legfrissebb trükk az, hogy boltokban különböző utalványokat vásárolnak, amelyeket különböző baloldali NGO-knál, sőt a szocialista párt egyik irodájában is készpénzre válthatják.

A helyzet a szomszédos Ausztriában sem jobb. A hatóságok csaknem ötezer visszaéléssel kapcsolatos esetet vizsgálnak, az elkövetőknek pedig 72 százaléka külföldi állampolgár. Az egyik legfelháborítóbb eset annak a török bevándorlócsaládnak a csalása volt, akik annak ellenére kaptak 66 ezer eurós segélyt, hogy gyakorlatilag milliomosok voltak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szárszónak sosincs vége

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

