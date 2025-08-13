Ulf KristerssonukrajnaSvédországLMBTQ-közösségek

Ilyen feltételt szabott az ukránok EU-csatlakozásához a svéd miniszterelnök

Az LMBTQ közösséghez tartozó ukrán katonákkal találkozott a svéd miniszterelnök. Ulf Kristersson szerint az azonos neműek házasságának elismerése fontos feltétele Ukrajna európai uniós csatlakozásának.

2025. 08. 13. 5:55
Az azonos neműek házasságának legalizálása fontos feltétel Ukrajna EU-csatlakozása szempontjából – jelentette ki Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.

Kristersson szerint Svédország "Ukrajna erős támogatója"
Kristersson szerint Svédország „Ukrajna erős támogatója" (Fotó: AFP)

A kormányfő hivatalában fogadott az LMBTQ közösséghez tartozó ukrán veterán katonákat, valamint a legnagyobb svéd LMBTQ szervezet, az RFSL képviselőit – írja az Ortodox Újságírók Szövetsége (UOJ) weboldala.

Jelenleg Ukrajnában az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot, illetve nem létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot. Számunkra minden kisebbség, beleértve az LMBTQ közösséget is, jogainak teljes körű jogi védelme Ukrajna európai közeledésének fontos része, és mi ezt támogatjuk

– hangsúlyozta a svéd miniszterelnök.

Kristersson, aki Svédországot „Ukrajna erős támogatójaként” jellemezte, kiemelte, hogy országa „szorosan figyelemmel kíséri majd e követelmény teljesítését”. A miniszterelnök külön méltatta az ukrán hadseregben szolgáló homoszexuális katonákat, akik „életüket kockáztatják a frontvonalon”, és szerinte „élő megtestesülései azoknak a liberális értékeknek, amelyekért Ukrajna harcol”.

A szexuális kisebbségek jogainak kérdése valóban része az úgynevezett koppenhágai kritériumoknak, amelyeket az Európai Unió a csatlakozni kívánó országok számára írt elő. Az azonos neműek házasságának legalizálása azonban nem tartozik a csatlakozás kötelező feltételei közé.

Jelenleg Ukrajna alkotmánya a házasságot egy férfi és egy nő közötti kapcsolatként határozza meg. Egy kijevi bíróság ugyanakkor nemrégiben olyan döntést hozott, hogy két férfi kapcsolata családnak tekinthető.

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: AFP)

