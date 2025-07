Franciaország politikai káoszba süllyedhet Macron miatt

Egy évvel azután, hogy Emmanuel Macron idő előtti választással próbálta megfékezni a jobboldal erősödését – és ezzel saját hatalmát is megtépázta –, ismét napirendre kerülhetett a parlament feloszlatása. Bár a francia elnök tavasszal egyértelműen kizárta ennek lehetőségét, a Macron környezetéből érkező információk szerint most újra számol ezzel az eshetőséggel – számolt be róla az Origo.

Macron terve tavaly nem jött be, talán majd most?

(Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)

A 2024-es előre hozott választás Macron számára politikai visszalépést jelentett: pártja elvesztette parlamenti többségét, miközben Marine Le Pen pártja történelmi sikert aratott. Macron döntését azóta is heves vita övezi. Újévi beszédében maga is elismerte a felelősségét:

Ez a döntés több instabilitást, mint nyugalmat hozott – és ennek teljes felelősségét vállalom.

Macron titokban abban bízhat, hogy a parlament megbuktatja Bayrout. A teljes cikk itt olvasható.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Franciaország ismét politikai káoszba süllyedhet.

Borítókép: Franciaország ismét politikai káoszba süllyedhet (Fotó: AFP)