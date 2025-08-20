Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

autós videóbüntetőfékezésautós hír

Leszorított, büntetőfékezett, kipattant, és fenyegetőzött a volkswagenes a 7. kerületben + videó

Nem bírta elviselni, hogy valaki lassabban vette be a kanyart, mint ahogy ő óhajtotta.

2025. 08. 20. 12:27
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette az alábbi jelenetet Budapesten, a felvétel készítője az esetet így írta le: „a Damjanich és a Rottenbiller utcák kereszteződésénél történt augusztus 15-én, 7.44-kor. Én a gépkocsimmal a Damjanich utcán várakoztam a jelzőlámpa zöld jelzésére, és balra, a Rottenbiller utcába kívántam kanyarodni a bal oldali sávból.”

A felvételen látszik, ahogy az ezüstszínű Volkswagen T-Roc sofőrje a mögötte várakozó sort egyszerűen balról előzi meg, a záróvonalon keresztül a szembe sávban haladva. „Miután nem tudott elém bekanyarodni, emiatt a mögöttem szintén szabályosan haladó Fiat kisteherautót kényszerítette lassításra, hogy besorolhasson a tényleges kanyarodó sávba a szembe sávból”.

Ezután még tovább fajult a helyzet:„mögülem indexelés nélkül a jobb oldali sávba vágott az autójával, és mellém érve megpróbált először leszorítani, majd amikor emiatt lassítani kezdtem és így elém került, több esetben büntetőfékezett, majd végül megállásra kényszerített. Ezt követően az autójából kiszállva az ablakom mellé érve fenyegetőzni kezdett, de amikor rámutattam a fedélzeti kamerára, visszaült az autójába és elhajtott a Wesselényi utca felé” – tette hozzá.

A beküldő egy érdekes mellékszálra is felfigyelt, amit csak a felvételek visszanézése után vett észre:„én is csak a videófelvételek letöltését és visszanézését követően vettem észre, hogy a Rottenbilleren a szemközti sávban pont akkor érkezett egy rendőrautó mellénk, amikor a vétkes autó sofőrje kipattant az autóból és fenyegetően az autóm felé igyekezett. A rendőrautó lassítás nélkül elhaladt a helyszín mellett, pedig számomra egyértelmű, hogy észlelhette az esetet.”


 

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

