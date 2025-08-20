Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Magyar Honvédség (MH)Augusztus 20légibemutató

Seregszemle Budapest felett: bemutatkoztak a vasmadarak

Jelen volt a múltat, a jelent és jövőt képviselő összes magyar harceszköz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 12:52
„Igazi seregszemle – idén sem maradhatott el a látványos augusztus 20-ai katonai légiparádé, amelyen a Magyar Honvédség hightech vasmadarai is bemutatkoztak” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszter.

Az augusztus 20-i légiparádén résztvevő három Gripen (Forrás: Facebook)
Az augusztus 20-i légiparádén résztvevő három Gripen (Forrás: Facebook)

Mint azt korábban lapunknak az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes elmondta, nagyszabású légi bemutatóra készült a honvédség Szent István napja alkalmából. Az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhatott a közönség, ami jelenleg rendszerben van. 

Láthattuk a honvédség kiképzőhelikopterét és repülőgépét, valamint a videóban is látható MI–17 és MI–24 helikoptereket. Bemutatkozott ugyanakkor kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter. 

– Az előbbi volt az első fecskéje annak a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta. – Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk – hangsúlyozta.

Borítókép: Az augusztus 20-i légibemutatón résztvevő Gripenek (Forrás: Facebook)

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

