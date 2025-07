A Müpa fesztiváljain nemcsak bemutatják Bartók és Liszt műveit, hanem „meghívják" őket korunkba

Káel Csaba köszöntőjében elmondta, hogy a magyar kultúra kettős küldetéssel van felvértezve. – Legfontosabb az, hogy a kultúra Magyarországon mindenkihez elérjen, és ne csak kultúrafogyasztók legyenek az emberek, hanem fogadják be az életükbe és műveljék is azt. Azt a hagyományt, amit ránk hagytak az elődeink, fel kell kutatnunk és újra kell fogalmazni az utánunk következő generációknak. Ennek egy részét a diaszpóra magyarsága felé is el kell juttatnunk és külföldön is meg kell ismertetni – tette hozzá a Müpa vezérigazgatója.

Kiss-Hegyi Anita államtitkár a Müpa épületében tartott sajtótájékoztatón. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Nő a Müpa fesztiváljainak támogatása

Kiss-Hegyi Anita beszédében hangsúlyozta, hogy elsőként van jelen sajtótájékoztatón kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárként, és számára mindkét szónak, a kultúrának és a kapcsolatoknak is nagy jelentősége van. A kultúrában egyik legfőbb céljuk a kulturális párbeszéd kialakítása a generációk között, az előadók és a közönség között, mert a közösség megteremtése nagyon fontos a mai világban. – A Müpa ebben is egyedülálló Magyarországon, egy olyan intézmény, ahol a műfaji sokszínűség egy helyen van jelen és magas színvonalú produkciókat hoznak a magyar és nemzetközi közönségnek is – mondta az államtitkár, majd bejelentette:

A Müpa által szervezett fesztiválok, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek és a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál támogatásának mértéke 2027 és 2030 között 2,6 milliárd forintra emelkedik.

A kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy

olyan kormányzati döntés született, amely megerősíti a Bartók Tavasz és a Liszt Ünnep működését, nemzetközi megjelenését, és láthatóbbá teszi a két fesztivált.

Felidézte, hogy a két eseménysorozat 2021 óta évi 1,75 milliárd forint támogatásban részesül. – A fesztiválok megrendezésének forrásigénye a 2021. évhez képest jelentősen megemelkedett, ezért volt indokolt az a kormányzati döntés, amely a költségvetési támogatás megemeléséről határozott a fesztiválok magas színvonalú megvalósítása érdekében – mondta, hangsúlyozva:

a támogatás befektetés is, hiszen gazdaságélénkítő ereje van a kulturális turizmus erősítésében.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója hozzátette: a támogatás emelkedése és kiszámíthatósága a két branddé vált fesztivál tervezhetősége szempontjából fontos.

A két brand esetében a két névadó az igazi brand, a fesztiválok köréjük épültek, hiszen előadóművészként mindenképp Magyarország két legismertebb művésze Liszt Ferenc és Bartók Béla. Az volt a célunk, hogy a fesztiválokon ,meghívjuk' őket korunkba, legyen párbeszéd közöttünk.

Nemcsak úgy, hogy bemutatjuk a műveiket, hanem azt a környezetet is, ahonnan ők merítkeztek, kulturális gyökereinket – foglalta össze a vezérigazgató. A Liszt Ünnep október 10-től 22-ig tart, néhány program már megtekinthető a honlapjukon.