Újabb botrányos felvétel: nőket is kényszerrel vihetnek el Ukrajnában

A közösségi médiában megosztott felvétel leírása szerint az eset Luckban történt, ahol korábban a katonák egy férfit is eszméletlenre vertek. A videón látható, amint a sorozókatonák erőszakkal betuszkolnak egy nőt egy autóba, miközben ő a másik oldalon megpróbál kiszállni, de sikertelenül – írja az Origó.

Ukrán sorozó katonák erőszakkal elvittek egy nőt (Forrás: X)