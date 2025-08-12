A közösségi médiában megosztott felvétel leírása szerint az eset Luckban történt, ahol korábban a katonák egy férfit is eszméletlenre vertek. A videón látható, amint a sorozókatonák erőszakkal betuszkolnak egy nőt egy autóba, miközben ő a másik oldalon megpróbál kiszállni, de sikertelenül – írja az Origó.
Újabb botrányos felvétel: nőket is kényszerrel vihetnek el Ukrajnában
Luckban készült az a felvétel, amelyen ukrán sorozókatonák erőszakkal betuszkolnak egy nőt egy járműbe. A jelenetet egy másik autó sofőrje rögzítette, aki döbbenten mondta: „A francba! Elvittek egy nőt.”
„A francba! Elvittek egy nőt” – mondja a felvételt rögzítő sofőr.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Forrás: AFP)
