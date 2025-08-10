A kényszersorozók már katonákat vernek + videó

Megdöbbentő felvételek kerültek fel az internetre. Ezúttal is az ukrán kényszersorozók brutalitásának esett áldozatul egy férfi, aki egy volt katona – írta meg az Origo.

A kényszersorozók senkit nem kímélnek

A felvételek az látható, amint egy férfi veszekszik a TCK munkatársaival, néhány pillanattal később azonban az egyikük brutálisan lefejeli. Nem sokkal később a sértett – már katonai egyenruhában – tért vissza. Ez azonban csak eszkalálta a helyzetet. A hírek szerint egyébként a férfi katona, aki épp a rehabilitációs idejét tölti, a bűne pedig annyi volt, hogy kiállt egy erőszakkal elhurcolt férfi mellett.

Ez azonban láthatólag sértette a kényszersorozók becsületét. A verekedésnek az vetett véget, hogy valaki fentről egy virágcserepet hajított le. Utóbbi egyébként jól jelzi, hogy egyre nagyobb a társadalmi feszültség a kényszersorozások miatt Ukrajnában.