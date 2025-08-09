kényszersorozásUkrajnaveterán

Veteránt vertek meg brutálisan a kényszersorozók Ukrajnában + videó

A volt katona meg akarta akadályozni, hogy egy futárt hurcoljanak el erőszakkal a frontra, ez nem tetszett a kényszersorozóknak. Brutálisan megverték a veteránt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 16:31
Illusztráció. Ukrán katona a fronton Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Újabb megdöbbentő videó került fel a közösségi oldalakra, amely arról tanúskodik, hogy a Területi Toborzóközpont (TCK) tisztjei brutálisan megvernek egy veterán katonát. 

Brutálisan megverték a veteránt (Forrás: képernyőfelvétel)
Brutálisan megverték a veteránt 
(Forrás: képernyőfelvétel)

A kényszersorozók egy futárt akartak elhurcolni erőszakkal, amikor a frontról hazatért veterán katona közbelépett – így rajta csattant az ostor. 

A férfi agyrázkódással és beszédzavarokkal tért vissza a háborúból, jelenleg az agyrázkódás utáni rehabilitáción vesz részt. A konfliktus során a TCK munkatársai többször megütötték, a földre teperték és folytatták a verést. A videón látható, hogy a férfit vérzésig verték.

Az ügyből büntetőeljárás lett, a Keleti Régió Dnyiproi Szakosított Védelmi Ügyészsége kijelentette, hogy nyomozást indítottak az ukrán büntető törvénykönyv 296. cikkelyének 1. része alapján. 

De nem csak a TCK brutális tisztjei ellen folyik nyomozás: jelenleg függőben van a döntés arról, hogy indítanak-e külön büntetőeljárást a TCK alkalmazottjaival szembeni fizikai ellenállás miatt.

Borítókép: Illusztráció. Ukrán katona a fronton (Fotó: AFP)

