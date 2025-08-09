Veteránt vertek meg brutálisan a kényszersorozók Ukrajnában + videó

Újabb megdöbbentő videó került fel a közösségi oldalakra, amely arról tanúskodik, hogy a Területi Toborzóközpont (TCK) tisztjei brutálisan megvernek egy veterán katonát.

Brutálisan megverték a veteránt

(Forrás: képernyőfelvétel)

A kényszersorozók egy futárt akartak elhurcolni erőszakkal, amikor a frontról hazatért veterán katona közbelépett – így rajta csattant az ostor.

A férfi agyrázkódással és beszédzavarokkal tért vissza a háborúból, jelenleg az agyrázkódás utáni rehabilitáción vesz részt. A konfliktus során a TCK munkatársai többször megütötték, a földre teperték és folytatták a verést. A videón látható, hogy a férfit vérzésig verték.

Az ügyből büntetőeljárás lett, a Keleti Régió Dnyiproi Szakosított Védelmi Ügyészsége kijelentette, hogy nyomozást indítottak az ukrán büntető törvénykönyv 296. cikkelyének 1. része alapján.