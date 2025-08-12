Tisza SzigetKusinszki Andrásszimpatizánsmélyrepülés

A Fidesz-szimpatizánsokat patkányozó vállalkozó szervezte a Tisza-szigetek találkozóját

A Covid-járvány alatt rémhírterjesztés gyanújával előállított vállalkozó adott otthont két Tisza-sziget találkozójának Szegiben. A baloldali médiafelületeken a kormányt rendszeresen támadó Kusinszki András egy bejegyzésében a Fidesz szavazóira is patkányokként utalt. A férfi az elmúlt években több alkalommal is indult a helyi választásokon, ám mindig sikertelen volt. Emlékezetes: az adóhatóság nyomozói épp Szegin találtak rá a DatAdatnak a nyilvánosság elől elrejtett könyvelésére.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 13:15
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy rémhírterjesztés miatt előállított személy vendégelt meg egy Tisza Szigetet. Az Árpád-hegyi Tisza-sziget Szerencsi Járás nevű Facebook-oldal egyik bejegyzésében olvasható, hogy augusztus 8-án, a XVII. kerületi Tisza-sziget egy beszélgetős programra invitálta őket a Szegi településen található Nyakigláb Villába.

Rémhíreket terjesztett

A Nyakigláb Villa Tisza-szimpatizáns tulajdonosa, Kusinszki András tavaly Magyar Péteréket is vendégül látta tavalyi országjárásukon, 2020-ban pedig azzal került a hírekbe, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban rémhíreket terjesztett és ezért a rendőrség is felkereste a lakásán. 

Az elmúlt másfél évtizedben a politikai szerepvállalással több alkalommal is sikertelenül próbálkozó férfi a közösségi oldalán többek között azt írta, hogy a kormány szándékosan időzítette a koronavírus tetőzésének idejére a kijárási korlátozás megszüntetését, ami szerinte tömeges megbetegedést eredményezhet.

Az ügyészség később megállapította, hogy Kusinszki ténykedése jogilag nem minősül rémhírterjesztésnek. 

A baloldali sajtó mentegette

A baloldali sajtó ezt követően áldozatnak mutatta be a férfit. A Partizánba is meghívták, a Hvg.hu pedig a következőképpen mentegette: „nem minden gyanúsított számára volt opció az anonimitás. Május 12-én egy Szerencs közelében élő nyugdíjashoz vonultak ki hajnalban a rendőrök, videóst is vittek magukkal, hogy előállítását megörökítsék, és ennek mellékhatásaként őt beazonosíthatóvá tegyék. 

Kusinszki András kénytelen volt vállalni a nyilvánosságot; elmondta, hogy a rendőrök házkutatást tartottak nála, és rabosították.

Mint kiderült, azért jelentették fel, mert veszélyesnek tartotta az Orbán által megjósolt járványügyi tetőzés idején újranyitni az országot.

Figyelemre méltó: a portál még 2015-ben egy terjedelmes cikkben dicsérte Kusinszki munkásságát: „A fővárosban született, öndefiníciója szerint famegmunkáló férfi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szegiben mégis »őslakosnak« számít, mivel gyerekkorában, majd az erdészeti középiskora alatt és után is rendre itt, a nagyszülőknél töltötte a nyarakat, és öt éve vett egy parasztházat magának a zempléni kis településen. Cége, a Nyakigláb Kft. pedig – hiába egészen pici famegmunkáló vállalkozás – bizonyos értelemben, a munkaerőgazdálkodásban a reformerek közé tartozik.”

Az imázsépítő riportnak is beillő írásban bőven jutott hely a kormányt bíráló kijelentéseknek is. Így például szóba került, hogy Kusinszki szerint a „mélyrepülés pont azon a napon kezdődött el, amikor a kormány 2010 őszén bejelentette a magánnyugdíjpénztárak voltaképpeni kiüresítését, a vagyon zömének államhoz terelését”. 

Patkányozta a Fidesz szavazóit

A tavalyi önkormányzati választás Szegin felmerülő visszaéléseit Kusinszki minden bizonyítékot mellőzve igyekezett a kormánypártokra kenni, s egy bejegyzésben a Fidesz-szavazókra mint patkányokra utalt.

 

A feltételezett visszaélések miatt – jelentős számú lakos jelentkezett be a településre a választást megelőzően – megismételték a voksolást, amely a Fidesz győzelmével zárult.

Kusinszki András több korábbi választáson is megpróbált képviselői mandátumot szerezni a településén, ám mindegyik kísérlete kudarcba fulladt.

Így 2019-ben, amikor független képviselőjelöltként indult Szegin, mindössze 26,24 százalékot szerzett:

 

2010-ben polgármesterjelöltként indult, ám mindössze 20 százalékot kapott:

 

Szegi és a DatAdat

Érdemes megjegyezni: a 2022-es országgyűlési kampányban épp Szegin találtak rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a választók profilozására és online kampányokra szakosodott DatAdat könyvelésére.

A nyomozók azután jutottak el a vidéki kistelepülésre, hogy sem a cég hivatalos székhelyén, sem a bejelentett könyvelőjénél nem akadtak Bajnai Gordon és társai cége tevékenységének nyomára. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.