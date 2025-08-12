A Fidesz-szimpatizánsokat patkányozó vállalkozó szervezte a Tisza-szigetek találkozóját

Egy rémhírterjesztés miatt előállított személy vendégelt meg egy Tisza Szigetet. Az Árpád-hegyi Tisza-sziget Szerencsi Járás nevű Facebook-oldal egyik bejegyzésében olvasható, hogy augusztus 8-án, a XVII. kerületi Tisza-sziget egy beszélgetős programra invitálta őket a Szegi településen található Nyakigláb Villába.

Rémhíreket terjesztett

A Nyakigláb Villa Tisza-szimpatizáns tulajdonosa, Kusinszki András tavaly Magyar Péteréket is vendégül látta tavalyi országjárásukon, 2020-ban pedig azzal került a hírekbe, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban rémhíreket terjesztett és ezért a rendőrség is felkereste a lakásán.

Az elmúlt másfél évtizedben a politikai szerepvállalással több alkalommal is sikertelenül próbálkozó férfi a közösségi oldalán többek között azt írta, hogy a kormány szándékosan időzítette a koronavírus tetőzésének idejére a kijárási korlátozás megszüntetését, ami szerinte tömeges megbetegedést eredményezhet.

Az ügyészség később megállapította, hogy Kusinszki ténykedése jogilag nem minősül rémhírterjesztésnek.

A baloldali sajtó mentegette

A baloldali sajtó ezt követően áldozatnak mutatta be a férfit. A Partizánba is meghívták, a Hvg.hu pedig a következőképpen mentegette: „nem minden gyanúsított számára volt opció az anonimitás. Május 12-én egy Szerencs közelében élő nyugdíjashoz vonultak ki hajnalban a rendőrök, videóst is vittek magukkal, hogy előállítását megörökítsék, és ennek mellékhatásaként őt beazonosíthatóvá tegyék.

Kusinszki András kénytelen volt vállalni a nyilvánosságot; elmondta, hogy a rendőrök házkutatást tartottak nála, és rabosították.

Mint kiderült, azért jelentették fel, mert veszélyesnek tartotta az Orbán által megjósolt járványügyi tetőzés idején újranyitni az országot.

Figyelemre méltó: a portál még 2015-ben egy terjedelmes cikkben dicsérte Kusinszki munkásságát: „A fővárosban született, öndefiníciója szerint famegmunkáló férfi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szegiben mégis »őslakosnak« számít, mivel gyerekkorában, majd az erdészeti középiskora alatt és után is rendre itt, a nagyszülőknél töltötte a nyarakat, és öt éve vett egy parasztházat magának a zempléni kis településen. Cége, a Nyakigláb Kft. pedig – hiába egészen pici famegmunkáló vállalkozás – bizonyos értelemben, a munkaerőgazdálkodásban a reformerek közé tartozik.”