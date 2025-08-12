A gyakorlatok célja Oroszország és Belarusszia katonai képességeinek tesztelése, valamint a két állam katonai biztonságának és az esetleges agresszió visszaszorítására való felkészültségének szavatolása – idézte a tárca Valerij Revenka vezérőrnagy szavait.
Felsorakozik Putyin rettenetes serege
Az orosz és a belarusz hadsereg szeptember 12. és 16. között közös hadgyakorlatokat tart Belarussziában – közölte kedden a belarusz védelmi minisztérium.
Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető a múlt héten azt mondta, hogy a
Lengyelországban és a balti államokban mutatkozó biztonsági aggályok miatt úgy döntött, a közös katonai gyakorlatok helyszínét Belarusszia nyugati, az Európai Unióval és az említett országok közös határaitól távolabbra, máshová helyezi át.
Lukasenka egyben „teljes képtelenségnek" nevezte azt az elképzelést, hogy Belarusszia a gyakorlatokat felhasználná a három balti ország és Lengyelország megtámadására.
További Külföld híreink
Revenka, hivatkozva a NATO közelgő, legalább 34 ezer katonát felvonultató közös gyakorlataira Lengyelországban, úgy vélekedett, hogy a belarusz–orosz gyakorlatok „a szomszédos NATO-országoknak ürügyként szolgál a militarizációhoz".
Azt is kijelentette, hogy
a belarusz fél kategorikusan ellenzi a folyamatos, nagyszabású militarizációt Európában, amely az erőviszonyok egyensúlyának megbontásához vezet.
További Külföld híreink
Emellett kiemelte, hogy Minszk külföldi megfigyelőket hívott meg a Nyugat–2025 fedőnevű hadgyakorlatra. „A regionális biztonság fenntartása, valamint a bizalom és a jószomszédi kapcsolatok helyreállítása érdekében a Belarusz Köztársaság maximális nyitottságot és átláthatóságot biztosít a végrehajtandó katonai tevékenységek tekintetében. Ezzel kapcsolatban, a bécsi dokumentumban foglalt, a bizalom és a biztonság megerősítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó követelmények alapján, még 2024-ben értesítették az EBESZ tagállamait, hogy a Belarusz Köztársaság és az Oroszországi Föderáció fegyveres erői közös stratégiai hadgyakorlatot tartanak Nyugat–2025 fedőnéven az idén szeptemberben” – magyarázta.
Revenka szerint július 31-én a belarusz fél részletes információkat adott át a hadgyakorlatról, és meghívta az 1992-es bécsi dokumentumban részes valamennyi állam képviselőit, hogy megfigyelőként legyenek jelen a manővereken.
Borítókép: Orosz–belarusz közös katonai gyakorlat (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Leáll az internet, erre készülhetnek az emberek
Akár hosszabb ideig is tarthat a szünet.
Újabb botrányos felvétel: nőket is kényszerrel vihetnek el Ukrajnában
Döbbenetes.
Üzent Von der Leyen, de senkit nem érdekel
Brüsszel véleményére senki nem kíváncsi.
Látványos áttörést értek el az oroszok
Az orosz csapatok megbontották az ukrán védelmet a Donyecki területen, miközben pénteken Putyin és Trump Alaszkában találkozik, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Leáll az internet, erre készülhetnek az emberek
Akár hosszabb ideig is tarthat a szünet.
Újabb botrányos felvétel: nőket is kényszerrel vihetnek el Ukrajnában
Döbbenetes.
Üzent Von der Leyen, de senkit nem érdekel
Brüsszel véleményére senki nem kíváncsi.
Látványos áttörést értek el az oroszok
Az orosz csapatok megbontották az ukrán védelmet a Donyecki területen, miközben pénteken Putyin és Trump Alaszkában találkozik, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak.