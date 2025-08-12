Putyinsereghadgyakorlat

Felsorakozik Putyin rettenetes serege

Az orosz és a belarusz hadsereg szeptember 12. és 16. között közös hadgyakorlatokat tart Belarussziában – közölte kedden a belarusz védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 12:57
Orosz-belarusz közös katonai gyakorlat Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyakorlatok célja Oroszország és Belarusszia katonai képességeinek tesztelése, valamint a két állam katonai biztonságának és az esetleges agresszió visszaszorítására való felkészültségének szavatolása – idézte a tárca Valerij Revenka vezérőrnagy szavait.

Putyin hadgayakorlatot tart (Fotó: SERGEI GAPON / AFP)
Putyin hadgyakorlatot tart (Fotó: SERGEI GAPON / AFP)

Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető a múlt héten azt mondta, hogy a 

Lengyelországban és a balti államokban mutatkozó biztonsági aggályok miatt úgy döntött, a közös katonai gyakorlatok helyszínét Belarusszia nyugati, az Európai Unióval és az említett országok közös határaitól távolabbra, máshová helyezi át.

Lukasenka egyben „teljes képtelenségnek" nevezte azt az elképzelést, hogy Belarusszia a gyakorlatokat felhasználná a három balti ország és Lengyelország megtámadására.

Revenka, hivatkozva a NATO közelgő, legalább 34 ezer katonát felvonultató közös gyakorlataira Lengyelországban, úgy vélekedett, hogy a belarusz–orosz gyakorlatok „a szomszédos NATO-országoknak ürügyként szolgál a militarizációhoz".

Azt is kijelentette, hogy 

a belarusz fél kategorikusan ellenzi a folyamatos, nagyszabású militarizációt Európában, amely az erőviszonyok egyensúlyának megbontásához vezet.

Emellett kiemelte, hogy Minszk külföldi megfigyelőket hívott meg a Nyugat–2025 fedőnevű hadgyakorlatra. „A regionális biztonság fenntartása, valamint a bizalom és a jószomszédi kapcsolatok helyreállítása érdekében a Belarusz Köztársaság maximális nyitottságot és átláthatóságot biztosít a végrehajtandó katonai tevékenységek tekintetében. Ezzel kapcsolatban, a bécsi dokumentumban foglalt, a bizalom és a biztonság megerősítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó követelmények alapján, még 2024-ben értesítették az EBESZ tagállamait, hogy a Belarusz Köztársaság és az Oroszországi Föderáció fegyveres erői közös stratégiai hadgyakorlatot tartanak Nyugat–2025 fedőnéven az idén szeptemberben” – magyarázta.

Revenka szerint július 31-én a belarusz fél részletes információkat adott át a hadgyakorlatról, és meghívta az 1992-es bécsi dokumentumban részes valamennyi állam képviselőit, hogy megfigyelőként legyenek jelen a manővereken.

Borítókép: Orosz–belarusz közös katonai gyakorlat (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu