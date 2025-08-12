Fontos dologra jöttek rá a SOTE kutatói a méhrákkal kapcsolatban

Akár 69 százalékkal is mérséklődhet a méhtestrák kialakulásának kockázata azoknál a nőknél, akik minimum tíz évig szednek fogamzásgátló tablettát – derült ki a Semmelweis Egyetem (SOTE) tanulmányából.

A SOTE az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, az egyetem munkatársai által az Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica című tudományos folyóiratban megjelent publikáció igazolja, hogy az orális fogamzásgátlók használata és a méhtestrák előfordulása között fordított arányosság áll fenn.

Az öt évnél rövidebb ideig történő alkalmazás 34 százalékos, az öt évnél hosszabb 61 százalékos, míg a legalább tízéves használat akár 69 százalékos kockázatcsökkenéssel járhat együtt.

Amikor a vizsgálatot kizárólag a kombinált – ösztrogént és progeszteront is tartalmazó – hormonális fogamzásgátlókra szűkítették, a védőhatás még kifejezettebb volt:

ezek alkalmazása 54 százalékos kockázatcsökkenést mutatott a tablettát nem használókhoz képest.

– Az orális fogamzásgátlók a hormonháztartás szabályozásán keresztül csökkentik a méhnyálkahártya sejtjeinek osztódását, ezáltal valószínűsíthetően kevesebb mutáció lép fel ezekben a sejtekben, ami hosszú távon csökkentheti a daganatok kialakulásának kockázatát – idézték a közleményben Harajka Andrást, a tanulmány első szerzőjét, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának PhD-hallgatóját.

Ács Nándor, a tanulmány társszerzője, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának vezetője hozzátette: „bár a méhtestrák kialakulásának kockázatcsökkenése fontos szempont lehet a fogamzásgátlási lehetőségek kiválasztásában, használatuk mellékhatásokkal is járhat, ilyenek lehetnek a hangulatingadozás, az émelygés, illetve ritkán a fokozott vérrögképződési vagy sztrók-kockázat.”

A kutatás 56 nemzetközi tanulmányt vizsgált. Az összesített adatok csaknem tízezer méhrákos beteg adatait tartalmazták. A publikációból az is kiderül, hogy világszerte több mint 150 millióan szednek fogamzásgátlót.

A méhtestrák napjainkban a leggyakoribb nőgyógyászati daganat a magas jövedelmű országokban – olvasható a publikációban. 2020-ban világszerte több mint 417 ezer új esetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint ez a szám 2050-re akár 49 százalékkal is emelkedhet. A növekvő esetszám hátterében az elöregedő népesség, az elhízás és a hormonális tényezők állnak. Korábbi kutatások szerint az ösztrogén és a progeszteron szintje, valamint ezek egyensúlya alapvető szerepet játszik a betegség kialakulásában.