A Liszt-ünnep a nemzetközi fesztiválok élvonalába tartozik

A Liszt-ünnep nemzetközi kulturális fesztivál A Galimbertik című kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A Galimberti Sándor és Dénes Valéria művész házaspár munkásságát bemutató tárlat a Magyar Nemzeti Galéria és a Müpa együttműködésében valósult meg a fesztivál részeként – mondta el Závogyán Magdolna, hozzátéve, hogy a képzőművészet rajongói számára a Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Néprajzi Múzeum egyaránt különleges programokat kínál. Mint kiemelte, a művész házaspár szétválaszthatatlan életművének átfogó és teljes körű bemutatása kulturális és történelmi adósságot törleszt. A most nyíló tárlat ismételt bizonyítéka annak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria büszkén viselt felelősséggel és szakmai elhivatottsággal erősíti meg értékőrző és értékteremtő küldetését.

A Liszt-ünnep nemzetközi kulturális fesztivál A Galimbertik című kiállítás megnyitójával kezdődött Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Liszt-ünnep az összművészetiségre törekszik

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója kiemelte: a fesztivál egyik küldetése, hogy a XIX. század nemzetközi hírű komponistájának a művészeti ágakat egymással összekapcsoló szellemiségét, munkáját, gondolkodását átemelje a mai korba. Ezért a fesztivál kínálatában az előadó-művészeti produkciók mellett idén is helyet kapnak irodalmi és képzőművészeti rendezvények is. Műfaj- és helyszínkínálat tekintetében egyaránt az összművészetiségre törekszenek.

Petrányi Zsolt, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese szerint a múzeum fontos küldetése, hogy jól ismert művészek életművét a korábbiaktól eltérő megvilágításban tárja a nézők elé, valamint bemutassa kevésbé ismert magyar művészek munkásságát is. Kiemelte, hogy a mostani kiállítás által egy olyan kutatást is megismerhetnek a látogatók, amely egy személyes, családi összefüggésrendszeren keresztül mutat be két művészi életpályát.

Úgy fogalmazott:

Ez a kiállítás lehetőséget ad arra, hogy a művészet születésének mechanizmusain keresztül nyerhessenek a látogatók bepillantást abba, hogy különböző művészeti hatások hogyan módosítják egy festő házaspár alkotói módszereit, és hogyan teszik őket még bátrabbá művészetükben.

Barki Gergely művészettörténész, a tárlat kurátora arról beszélt, hogy a Galimberti házaspár a XX. századi modern magyar festészet meghatározó szereplője volt, ígéretes pályájukat tragikus haláluk a nemzetközi siker kapujában törte derékba.

Ahogy lapunk is megírta, a csütörtöktől látogatható tárlat Luigi Galimberti, a festő édesapja, Lanov Mária, a művész első felesége, de főként Galimberti Sándor és második felesége, Dénes Valéria képeire fókuszál.

A kiállításon összesen nyolcvanöt festmény és grafika, valamint számos dokumentum látható. Galimbertiékkel kapcsolatban alig maradt dokumentumanyag az utókorra, azonban a tárlat a fellelhető archív anyagok legjelentősebb darabjait a látogatók elé tárja.

Ezek közül a kutatás szempontjából legfontosabb források a Dénes Valéria által írott levelek, amelyeket most először publikálnak a kiállítás rendezői teljes terjedelmükben a magyar és angol nyelven is megjelenő, csaknem négyszáz oldalas katalógusban, amely egyben az első jelentős Galimberti Sándor- és Dénes Valéria-monográfiának is tekinthető.

A 2025. január 26-ig látogatható tárlaton szereplő műtárgyak nagy része közgyűjteményekből érkezett, amit jelentős magángyűjteményi anyag egészít ki.