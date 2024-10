Rejtélyes sárkánykígyók ágaskodnak a Hősök terénél + fotók

– Első alkalommal mutatja be Magyarországon kiállítás ennek a rendkívül izgalmas időszaknak, a Krisztus előtti első évezred első felének a művészetét Mezopotámiában. Ekkor két nagy birodalom is felemelkedett. A mi európai kulturális örökségünk egyik gyökere is ebbe a térségbe, ebbe az időszakba nyúlik vissza – idézte fel Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a csütörtöki sajtóbejáráson. Mint mondta, páratlan műkincseket sikerült megszerezni számos jelentős európai gyűjteményből, ennek köszönhetően olyan átfogó tárlatot tudnak bemutatni Budapesten, amelyhez hasonló egy-kettő valósul meg évtizedenként a világban.

Sárkánykígyó és más keveréklények is megtekinthetők a Szépművészeti Múzeumban. Fotó: Kurucz Árpád

Sárkánykígyók és más fura teremtmények a Szépművészeti Múzeum új tárlatán

A kilenc tematikus szekcióból álló kiállítás a Kr. e. I. évezred első felének mezopotámiai világába, az Újasszír és az Újbabiloni Birodalom korába vezet el bennünket. A tárlat középpontjában a XIX. században és a XX. század elején zajló mezopotámiai ásatások során feltárt Assur, Babilón, Dúr-Sarrukín és Kalhu városából származó tárgyak állnak.

Több műtárgy az ókori Mezopotámia szimbolikus jelentőségű alkotása, művészeti albumok főszereplője, amelyek közül néhány művet korábban még sosem adtak kölcsön.

A tárlaton kiállított műtárgyak jelentős európai közgyűjteményekből – többek között a berlini Vorderasiatisches Museum, a párizsi Bibliothèque nationale de France és a Musée du Louvre, a bécsi Kunsthistorisches Museum, a koppenhágai Ny Carlsberg Glyptotek, Koppenhága és a drezdai Staatlichen Kunstsammlungen – érkeztek.

Megcsodálhatjuk az asszír palotákból származó, látványos palotadomborműveket, valamint a Babilonban feltárt, ragyogó lazúrkék színű Istár-kapu sárkánykígyóját és a felvonulási út oroszlánját ábrázoló mázastégla-díszeket.

A sárkánykígyó a mezopotámiai keveréklények világának egyik legfontosabb szereplője.

A fenevad a világ mitológiájának egyik legkorábbi sárkányfigurájaként a ragadozó, vérszomjas és mérgező állatok tökéletes kombinációja, amely a természeti és a civilizált világot egyaránt megrémítette.