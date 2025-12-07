Magyar Nemzeti MúzeumadventZsigmond GábormúzeumkertHankó Balázsprogram

Hit, remény, hagyomány: ünnepi üzenetet hozott advent második vasárnapja

A hit és a kultúra, a néphagyomány és a polgári hagyomány találkozik adventben. Ez az a találkozás, amely a karácsony előtti időszakban és a mindennapok során is el kell, hogy kísérjen bennünket – fogalmazott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Múzeumkertben az advent második vasárnapján tartott gyertyagyújtás alkalmából.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 19:11
Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár az advent második vasárnapján tartott gyertyagyújtáson a Nemzeti Múzeumban Fotó: MTI/Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett családi napon Hankó Balázs kiemelte: advent második vasárnapja a reményé. Felidézte, hogy XIV. Leó pápával való találkozásán azt is elmondhatta, hogy mi, magyarok a szentévben a remény zarándokainak tekintettük magunkat, és mintegy kétszáz programmal vettünk részt Róma ünnepi eseményeiben.

advent
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mondott a Magyar Nemzeti Múzeumban szervezett adventi családi napon a Múzeumkertben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Advent második vasárnapja a Múzeumkertben

Hankó Balázs szerint a remény az, ami végigkíséri a mindennapjainkat, és ebből születik az öröm – a hit és a remény adja meg azt a belső alapot, amelyből végül a szeretet kibontakozik. Hangsúlyozta: adventben találkozik a hit és a kultúra, a népi és a polgári hagyomány, és ez az összefonódás kísérhet el bennünket a hétköznapokban is.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke arról számolt be, hogy az intézmény országszerte mintegy száz adventi programot szervez. A Múzeumkertben és a múzeum épületében zajló események csak egy darabját képezik annak a széles kulturális kínálatnak, amely egész decemberben várja a közönséget.

A következő év is izgalmasnak ígérkezik: a Nemzeti Múzeum már most nagyívű kiállításokra készül. 2026-ban többek között Attila hun királyról nyílik tárlat, bemutatják a magyar–amerikai kapcsolatok 250 éves történetét, megemlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójáról, és újra látogatható lesz a felújított Palást Terem, ahol a magyar koronázási palástot őrzik.

Az MNMKK és a Hagyományok Háza által, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával megvalósult adventi hétvége vasárnap is színes programokat kínált: a múzeum Rotundájában családi kincskereső, interaktív foglalkozások, a Múzeumkertben pedig kézműves mesterek, hagyományőrzők és táncház várta a látogatókat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu