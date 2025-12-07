Hit, remény, hagyomány: ünnepi üzenetet hozott advent második vasárnapja

A Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett családi napon Hankó Balázs kiemelte: advent második vasárnapja a reményé. Felidézte, hogy XIV. Leó pápával való találkozásán azt is elmondhatta, hogy mi, magyarok a szentévben a remény zarándokainak tekintettük magunkat, és mintegy kétszáz programmal vettünk részt Róma ünnepi eseményeiben.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mondott a Magyar Nemzeti Múzeumban szervezett adventi családi napon a Múzeumkertben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Advent második vasárnapja a Múzeumkertben

Hankó Balázs szerint a remény az, ami végigkíséri a mindennapjainkat, és ebből születik az öröm – a hit és a remény adja meg azt a belső alapot, amelyből végül a szeretet kibontakozik. Hangsúlyozta: adventben találkozik a hit és a kultúra, a népi és a polgári hagyomány, és ez az összefonódás kísérhet el bennünket a hétköznapokban is.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke arról számolt be, hogy az intézmény országszerte mintegy száz adventi programot szervez. A Múzeumkertben és a múzeum épületében zajló események csak egy darabját képezik annak a széles kulturális kínálatnak, amely egész decemberben várja a közönséget.

A következő év is izgalmasnak ígérkezik: a Nemzeti Múzeum már most nagyívű kiállításokra készül. 2026-ban többek között Attila hun királyról nyílik tárlat, bemutatják a magyar–amerikai kapcsolatok 250 éves történetét, megemlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójáról, és újra látogatható lesz a felújított Palást Terem, ahol a magyar koronázási palástot őrzik.

Az MNMKK és a Hagyományok Háza által, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával megvalósult adventi hétvége vasárnap is színes programokat kínált: a múzeum Rotundájában családi kincskereső, interaktív foglalkozások, a Múzeumkertben pedig kézműves mesterek, hagyományőrzők és táncház várta a látogatókat.