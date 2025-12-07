Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

jubileumi szentévVatikánRómaKiss-Hegyi AnitakultúraRómai Magyar Akadémia

Magyar sikerév Rómában: több mint kétszáz programmal ünnepeltük a jubileumi szentévet

A Klebelsberg Kunó által 1927-ben alapított Római Magyar Akadémia továbbra is a magyar kultúra sokszínűségének egyik legfontosabb nemzetközi bemutatóhelye.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 07. 15:43
Fotó: VARHELYI.KLARA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint kétszáz magyar program zajlott a jubileumi szentévben Rómában és a Vatikánban – közölte Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a közmédiának nyilatkozva. 

Budapest, 2025. november 12. Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a magyar opera napja alkalmából megrendezett díjátadó ünnepségen a Magyar Állami Operaházban 2025. november 12-én. MTI/Purger Tamás
Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára Fotó: Purger Tamás / MTI 

Felidézte, Klebelsberg Kunó – aki vallotta: kultúra nélkül nincs Magyarország – 1927-ben alapította meg a Római Magyar Akadémiát azzal a céllal, hogy a kultúra révén megerősítse Magyarországot és a magyar kulturális kapcsolatokat külföldön.

Ehhez szükség van a magyar kultúra sokszínűségének bemutatására, melyben a Római Magyar Akadémia tevékenysége irányadó és példaértékű. E sokszínűség bemutatását a kulturális tárca a jubileumi szentévre is célul tűzte ki 

– közölte az államtitkár.

A programsorozat alkalmával Rómában, az európai kultúra központjában megjelenő intézmények nemcsak az olasz közönséget szólították meg, hanem a városba érkező turistákat is – hangsúlyozta a politikus.

Kiállítások, koncertek színesítették a programot

Kiss-Hegyi Anita a kulturális események közül kiemelte a Magyar Művészeti Akadémia által létrehozott, az utcáról is látható kiállítást, amely a barokk jezsuita színház díszleteit mutatta be. 

Rendeztek koncertet az Orgonák Éjszakáján a Filharmónia Magyarország együttműködésével, szerveztek eseményt a Robert Capa központ és a Zeneakadémia közreműködésével, Debrecen városa pedig egy betlehemet ajándékozott a Római Magyar Akadémiának – mondta.

Kórusok, civil szervezetek léptek fel, a Városok, Falvak Szövetsége szervezésében pedig egy-egy település a maga kultúráját, gasztronómiáját, különböző programjait hozhatta el a római közönségnek – tudatta az államtitkár.

Gyakornokok is bekapcsolódtak a szervezésbe

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár elmondta, egy miniszteri ösztöndíjas program révén két fiatal is bekapcsolódhatott gyakornokként a jubileumi szentév magyar eseményeinek szervezésébe.

A kezdeményezés jó volt a hallgatóknak, hiszen külföldi munkatapasztalatot szereztek, a magyar fiatalokért dolgozhattak, sokat tanulhattak, és jót tettek az akadémia munkatársainak is, mert a gyakornokok új szemléletet, újfajta szervezést hoztak a mindennapokba

– hangsúlyozta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika kifejtette, a kezdeményezés sikerét látva azon gondolkoznak, miként lehetne a Liszt Intézetekben, a különböző külföldi magyar helyszíneken olyan programot szervezni, amely valós segítséget nyújt az intézményeknek, és mellette fiatalokat tanít meg a kulturális diplomácia alapjaira, amely tudással utána hazájukat tudják segíteni karrierjük során.

A politikus úgy vélte, a programot az egyetemek bázisán kell majd elindítani nemzetközi tanulmányokkal, bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók számára.

Borítókép: Debrecen egy betlehemet ajándékozott a Római Magyar Akadémiának (Fotó: Collegium Hungaricum Róma/Facebook)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu