Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Tisza nem más, mint a lábhoz tett értelem maga, de mégis kasszasiker

A Tisza nem más, mint a lábhoz tett értelem maga, de mégis kasszasiker

Ambrózy Áron
2025. 12. 07. 14:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Bütyköt, amerre csak jár, zászlókkal, énekszóval és lábhoz tett értelemmel fogadják. Nem iszonyú tömegek, de mérhető a rá irányuló figyelem. És ő nem keveset újít ebből. Országjárása során ugyanis rendszerváltó kártyákat értékesít. Bomba- és kasszasiker. Meg bambasiker. Politikailag ugyan nehezen értelmezhető a Tisza Párt, de pénzügyileg simán. Mindközönségesen az a helyzet, hogy az agyilag leginkább beborultakra és a legelszántabb Orbán-gyűlölőkre kiváló üzletet lehet építeni. És nemcsak lehet, hanem szabad is, Bütyök pedig élt a lehetőséggel. Rendesen feji a híveit, ahogy azt csak a legsikeresebb szektavezérektől láthatta a világ az USA-ban. Pénz és ingyenmunka bőven akad, amit szívesen felajánlanak Bütyöknek, ő meg cserébe hosszasan felolvassa a legbárgyúbb kommenteket a Facebook alfeléről. Tulajdonképpen színpadra viszi a kommenteket, ami egy egészen szokatlan műfaj, de tagadhatatlanul sikeres.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.