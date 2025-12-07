A Tisza nem más, mint a lábhoz tett értelem maga, de mégis kasszasiker

Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Bütyköt, amerre csak jár, zászlókkal, énekszóval és lábhoz tett értelemmel fogadják. Nem iszonyú tömegek, de mérhető a rá irányuló figyelem. És ő nem keveset újít ebből. Országjárása során ugyanis rendszerváltó kártyákat értékesít. Bomba- és kasszasiker. Meg bambasiker. Politikailag ugyan nehezen értelmezhető a Tisza Párt, de pénzügyileg simán. Mindközönségesen az a helyzet, hogy az agyilag leginkább beborultakra és a legelszántabb Orbán-gyűlölőkre kiváló üzletet lehet építeni. És nemcsak lehet, hanem szabad is, Bütyök pedig élt a lehetőséggel. Rendesen feji a híveit, ahogy azt csak a legsikeresebb szektavezérektől láthatta a világ az USA-ban. Pénz és ingyenmunka bőven akad, amit szívesen felajánlanak Bütyöknek, ő meg cserébe hosszasan felolvassa a legbárgyúbb kommenteket a Facebook alfeléről. Tulajdonképpen színpadra viszi a kommenteket, ami egy egészen szokatlan műfaj, de tagadhatatlanul sikeres.”