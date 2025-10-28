biztonságintézményVarga Bajusz Veronikafelsőoktatási kollégiumtanulmány

Százmilliókat ad a kormány az egyetemi kollégiumoknak, ez rengeteg embert érint

Óriási fejlesztéseket valósít meg a kormány az egyetemi kollégiumokban összesen 317 milliót forintból – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika államtitkár. Mint ismertette, a legnagyobb igény ágynemű, konyhai eszközök és mosógépek beszerzésére mutatkozott. Hozzátette, a kormány célja, hogy a kollégiumok modern, közösségépítő terekké váljanak.

A Kollégisták középpontban 2025 pályázatot azért írtuk ki a felsőoktatási kollégiumoknak, hogy legyen lehetőségük olyan új berendezési tárgyakat, eszközöket és felszerelést megvásárolni, amelyekkel komfortosabbá tehetik az ott lakó kollégisták életét – mondta lapunknak Varga‑Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak‑ és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, ezzel lehetőséget kívánnak teremteni arra, hogy az egyetemi hallgatóknak lakhatást biztosító intézmények lecseréljék az ágyneműket, frissítsék a konyhai eszközei­ket, a bútoraikat és a mosógépeiket. Így megújult környezetben tudják fogadni a kollégistákat, amely sok segítséget ad a mindennapjaikban. 

A felsőoktatási életminőség javítása kulcsfontosságú, hiszen a kollé­gium nemcsak lakóhely, hanem közösségi tér, ahol a fiatalok megtanulnak együttműködni, felelősséget vállalni és önállóan gazdálkodni. – Az ilyen fejlesztésekkel azt szeretnénk elérni, hogy minden hallgató méltó körülmények között tanulhasson és élhessen, függetlenül attól, hogy melyik városban vagy egyetemen folytatja tanulmányait – szögezte le az államtitkár. 

A sikeres pályázathoz a tárca arról kérdezte a kollégiumokat, hogy milyen eszközöket vennének az elnyerhető összegből, és hogy ezzel hány egyetemi kollégista hallgatóhoz érnek el az új felszerelési tárgyak. A kollégiumok által benyújtott igények alapján súlyozták a pályázatokat: minél több hallgatónak tud segíteni egy intézmény, annál nagyobb összeget nyerhetett el. 

Varga‑Bajusz Veronika kiemelte: eléggé népszerű kérés volt az ágynemű beszerzésére fordítható támogatás, de sokan szerettek volna újabb konyhai eszközöket és mosógépeket is beszerezni. Egy kollégium többnyire nem egyféle eszközt igényelt, hanem általában az említett három eszköztípus között oszlott meg, hogy mit szeretnének. Olyan sok jó pályázat érkezett, hogy a minisztérium végül tágította az anyagi keretet. Az eredetileg háromszázmillió forint pályázható összeget még 17 millióval megfejelték, hogy minél több kollégiumnak jusson a forrásokból. A napokban értesítik a nyertes pályázókat, és a támogatási szerződés aláírását követően utalják a pénzt. A kormány a támogatásokkal harmincezer kollégista életét segíti – mutatott rá az államtitkár. 

Hozzáfűzte, a kormány célja, hogy a kollégiumok ne csupán szálláshelyek, hanem modern, közösségépítő terek legyenek, ahol a tanulás és az együttgondolkodás ugyanúgy helyet kap, mint a pihenés. Ezért minden fejlesztés ahhoz járul hozzá, hogy a fiatalok itthon, Magyarországon találják meg a lehetőségeiket. 

Mint az államtitkár emlékeztetett, sok kollégium újult meg a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt években, bár van még teendő. Ezért dolgoznak a Diákváros előkészítésén, és azon, hogy minél több vidéki egyetem is létre tudjon hozni új kollégiumi férőhelyeket, amelyekből jelenleg 46 ezer van Magyarországon. A vidéki felsőoktatási városok megerősítése nélkülözhetetlen, hiszen ezek az intézmények a helyi közösségek és gazdaság meghatározó szereplői. Ha erős a kollégiumi hálózat, az nemcsak a diákoknak jelent biztonságot, hanem az adott városnak is fejlődési lehetőséget nyújt. 

Varga-Bajusz Veronika felidézte a Nézőpont Intézet friss kutatását, ami azt állapította meg, hogy nagyságrendileg tízezer férőhelyre lenne még szükség, viszont a kollégisták 73 százaléka elégedett a kollégiumával. – Érződnek az elmúlt évek felújításai és korszerűsítései a kollégisták hétköznapjaiban, hiszen ez az elégedettségi arány viszonylag magasnak tekinthető. Célunk, hogy az új fejlesztések ezt még tovább erősítsék a jövőben – fogalmazott.

