Százmilliókat ad a kormány az egyetemi kollégiumoknak, ez rengeteg embert érint

A Kollégisták középpontban 2025 pályázatot azért írtuk ki a felsőoktatási kollégiumoknak, hogy legyen lehetőségük olyan új berendezési tárgyakat, eszközöket és felszerelést megvásárolni, amelyekkel komfortosabbá tehetik az ott lakó kollégisták életét – mondta lapunknak Varga‑Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak‑ és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, ezzel lehetőséget kívánnak teremteni arra, hogy az egyetemi hallgatóknak lakhatást biztosító intézmények lecseréljék az ágyneműket, frissítsék a konyhai eszközei­ket, a bútoraikat és a mosógépeiket. Így megújult környezetben tudják fogadni a kollégistákat, amely sok segítséget ad a mindennapjaikban.

A felsőoktatási életminőség javítása kulcsfontosságú, hiszen a kollé­gium nemcsak lakóhely, hanem közösségi tér, ahol a fiatalok megtanulnak együttműködni, felelősséget vállalni és önállóan gazdálkodni. – Az ilyen fejlesztésekkel azt szeretnénk elérni, hogy minden hallgató méltó körülmények között tanulhasson és élhessen, függetlenül attól, hogy melyik városban vagy egyetemen folytatja tanulmányait – szögezte le az államtitkár.

A sikeres pályázathoz a tárca arról kérdezte a kollégiumokat, hogy milyen eszközöket vennének az elnyerhető összegből, és hogy ezzel hány egyetemi kollégista hallgatóhoz érnek el az új felszerelési tárgyak. A kollégiumok által benyújtott igények alapján súlyozták a pályázatokat: minél több hallgatónak tud segíteni egy intézmény, annál nagyobb összeget nyerhetett el.

Varga‑Bajusz Veronika kiemelte: eléggé népszerű kérés volt az ágynemű beszerzésére fordítható támogatás, de sokan szerettek volna újabb konyhai eszközöket és mosógépeket is beszerezni. Egy kollégium többnyire nem egyféle eszközt igényelt, hanem általában az említett három eszköztípus között oszlott meg, hogy mit szeretnének. Olyan sok jó pályázat érkezett, hogy a minisztérium végül tágította az anyagi keretet. Az eredetileg háromszázmillió forint pályázható összeget még 17 millióval megfejelték, hogy minél több kollégiumnak jusson a forrásokból. A napokban értesítik a nyertes pályázókat, és a támogatási szerződés aláírását követően utalják a pénzt. A kormány a támogatásokkal harmincezer kollégista életét segíti – mutatott rá az államtitkár.