Ünnepváró forgatagadventHagyományok Házavásármesemondáskarácsony

Advent a hagyományok jegyében: újra megnyitja kapuit az Ünnepváró forgatag

Az Ünnepváró forgatag mára igazi tradícióvá vált a Hagyományok Házában. A december 12. és 14. között megrendezett háromnapos esemény idén is iparművészeti vásárral, kreatív műhelyekkel, családi programokkal, mesemondással és ünnepi koncertekkel várja a látogatókat a legkisebbektől a felnőttekig.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 10:00
Az Ünnepváró forgatagon bábelőadások is várják a gyerekeket Fotó: Hrotkó Bálint
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A több mint egy évtizede útjára indított Ünnepváró forgatag kezdetben még a Hagyományok Háza oktatóinak vásáraként működött, ám az évek során kinőtte magát: ma már sokak számára a karácsonyi készülődés nélkülözhetetlen, meghitt eseménye.

Ünnepváró forgatag
Az Ünnepváró forgatag a karácsonyi készülődés meghitt eseménye. Fotó: Hrotkó Bálint

Az Ünnepváró forgatag igazi közösségi élmény

Szeretnénk, ha az Ünnepváró forgatag nem csupán vásár lenne, hanem közösségi ünnep. Egy olyan hely, ahol találkozhatunk egymással, együtt készíthetünk ajándékot, meghallgathatjuk az élőszavas meséket és a népzenét, vagy egyszerűen csak megérkezhetünk az ünnep hangulatába

– fogalmazott Péter Szidónia, a Hagyományok Háza közművelődés-szervezői osztályának vezetője, az esemény egyik főszervezője.

A vásár kézzel készített, egyedi ajándéktárgyakkal, díszekkel, textíliákkal, ékszerekkel és népi használati eszközökkel várja az érdeklődőket, de több száz néprajzi tematikájú kiadvány és könyv is elérhető lesz. 

A kreatív műhelyekben bárki elkészítheti saját karácsonyi ajándékát, a klasszikus mézeskalács-díszítés vagy csuhéangyal-készítés mellett idén nemez-, bőr-, bútorfestő és vesszőfonó technikákat is kipróbálhatnak a résztvevők.

A legkisebbeket ingyenes mesemondás, bábelőadások, a Fabatka játszóház és interaktív foglalkozások várják, míg a felnőttek karácsonyváró koncerteken és énektanításon hangolódhatnak az ünnepre. A látogatók megismerhetik a Gyergyói hagyományos tánczene című kötetet az alkotók segítségével, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület jóvoltából pedig bepillantást nyerhetnek a téli ünnepkör szokásaiba is. 

A forgatag kiemelt eseményei között szerepel a Magyar Állami Népi Együttes Adventi muzsika című koncertje, valamint a Barozda együttes Luca-napi előadása. Emellett színpadra lép Navratil Andrea és a Kobzos zenekar, valamint a Székelyföldi Énekiskola Csíkszeredából. 

A karácsonyi rajzpályázatra beérkező több száz alkotásból idén is látványos kiállítás nyílik, amelyet a három nap alatt a látogatók megtekinthetnek.

Az Ünnepváró forgatag célja évről évre ugyanaz: hogy az adventi időszak ne csak a vásárlásról szóljon, hanem az együtt töltött minőségi időről, a közös alkotásról, a néphagyományaink felfedezéséről, és arról, hogy a készülődés élmény is lehet.

A programokról ide kattintva olvashatnak részletesebben.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu