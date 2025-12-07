Advent a hagyományok jegyében: újra megnyitja kapuit az Ünnepváró forgatag

A több mint egy évtizede útjára indított Ünnepváró forgatag kezdetben még a Hagyományok Háza oktatóinak vásáraként működött, ám az évek során kinőtte magát: ma már sokak számára a karácsonyi készülődés nélkülözhetetlen, meghitt eseménye.

Az Ünnepváró forgatag a karácsonyi készülődés meghitt eseménye. Fotó: Hrotkó Bálint

Az Ünnepváró forgatag igazi közösségi élmény

Szeretnénk, ha az Ünnepváró forgatag nem csupán vásár lenne, hanem közösségi ünnep. Egy olyan hely, ahol találkozhatunk egymással, együtt készíthetünk ajándékot, meghallgathatjuk az élőszavas meséket és a népzenét, vagy egyszerűen csak megérkezhetünk az ünnep hangulatába

– fogalmazott Péter Szidónia, a Hagyományok Háza közművelődés-szervezői osztályának vezetője, az esemény egyik főszervezője.

A vásár kézzel készített, egyedi ajándéktárgyakkal, díszekkel, textíliákkal, ékszerekkel és népi használati eszközökkel várja az érdeklődőket, de több száz néprajzi tematikájú kiadvány és könyv is elérhető lesz.

A kreatív műhelyekben bárki elkészítheti saját karácsonyi ajándékát, a klasszikus mézeskalács-díszítés vagy csuhéangyal-készítés mellett idén nemez-, bőr-, bútorfestő és vesszőfonó technikákat is kipróbálhatnak a résztvevők.

A legkisebbeket ingyenes mesemondás, bábelőadások, a Fabatka játszóház és interaktív foglalkozások várják, míg a felnőttek karácsonyváró koncerteken és énektanításon hangolódhatnak az ünnepre. A látogatók megismerhetik a Gyergyói hagyományos tánczene című kötetet az alkotók segítségével, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület jóvoltából pedig bepillantást nyerhetnek a téli ünnepkör szokásaiba is.

A forgatag kiemelt eseményei között szerepel a Magyar Állami Népi Együttes Adventi muzsika című koncertje, valamint a Barozda együttes Luca-napi előadása. Emellett színpadra lép Navratil Andrea és a Kobzos zenekar, valamint a Székelyföldi Énekiskola Csíkszeredából.

A karácsonyi rajzpályázatra beérkező több száz alkotásból idén is látványos kiállítás nyílik, amelyet a három nap alatt a látogatók megtekinthetnek.

Az Ünnepváró forgatag célja évről évre ugyanaz: hogy az adventi időszak ne csak a vásárlásról szóljon, hanem az együtt töltött minőségi időről, a közös alkotásról, a néphagyományaink felfedezéséről, és arról, hogy a készülődés élmény is lehet.

