Adventi mesevilág Győrben

Győrben újra eljött az az időszak, amikor a hideg estéket melegség járja át: kigyúltak az adventi fények, és a belváros ünnepi varázslattá alakult át. Idén különösen gazdag élmények kínálatával érkezett el, mert a Győr Projekt Kft. új lendületet adott a hagyományos ünnepi forgatagnak. Megújult fényjátékkal, friss programelemekkel, meghitt adventi hangulattal köszöntik az ünnepet. A fesztivál megújulásáról Szombati-Serfőző Eszterrel, a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Bényei Adrienn
2025. 12. 05. 5:25
A Széchenyi tér ünnepi fényekben. Fotó: Marcali Gábor
A fények kigyulladásának pillanatában a városban voltunk. Először a városháza öltözött ünnepi fényekbe, kicsit később a Széchenyi tér. Élettel telt meg a győri belváros, megcsodáltuk a Mikulás szánját, a különleges mesevonatot, gyönyörködtünk az ünnepi fényjátékban és nézegettük az adventi vásár kínálatát. Egy igazi mesevilágba csöppentünk, ahol mindannyian csodaváró hangulatba kerültünk. 

Győrben a városháza fényei gyulladtak ki először advent első estéjén (Fotó: Marcali Gábor)

A fesztivál megújulásáról Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatója mesélt lapunknak. 

– Idén a Győr Projekt Kft. szervezi Győr hivatalos fesztiváljait, ezek közül az egyik legnagyobb és legösszetettebb az Advent Győrben

– mondta. A rendezvény 2006 óta épül évről évre: először csak a Széchenyi tér és a Baross út öltözött ünneplőbe, később csatlakozott a Dunakapu tér, és mára az egész belváros együtt lélegzik a karácsonyi készülődéssel. Az idei esztendő egyik legnagyobb újítása a fényjáték teljes megújulása. Az ügyvezető igazgató kiemelte:  

Idén a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, az általa megalkotott világ jelenik meg a fényjátékban, ahol az emberi értékekre helyezzük a hangsúlyt: a család, a szeretet, a hit és a remény melegségére. A látvány idén egységes, meleg tónusokkal öleli körbe a várost, elhagyva a korábbi villódzó színkavalkádot

– tette hozzá. 

Sokan kíváncsiak az adventi vásárra is (Fotó: Marcali Gábor)


A programok sorában külön felhívta a figyelmet  a Pici Nagyszínpadra, amely a győri zeneiskola komolyzenei tehetségeinek bemutatkozó helye. Fűtött térben, meghitt hangulatban adhatják első nagyközönség előtti minikoncertjeiket a fiatalok – családjuk és barátaik biztató jelenlétében. Ez új fejezete az adventi közösség építésének. A hétvégi koncertek olyan ismert művészekkel csábítanak, mint Sasvári Sándor, Varga Miklós, Solti Ádám vagy Boggie. A gyermekeknek külön műsorokkal készülnek, működik a jégpálya, az óriáskerék, a kisvonat és a körhinta is. A város különleges újdonsága a Xantus János Állatkert fényparkja, amelyet idén fényhajó köt össze a belvárossal, valódi mesévé változtatva az esti kirándulást. A helyszín hajóval is megközelíthető. 
A turisztikai szakma szerint az Advent Győrben ma már az egyik legfrekventáltabb belföldi ünnepi esemény: nő a vendégéjszakák száma, sokan érkeznek a Felvidékről és Ausztriából is. A programok itt megtekinthetők. 

Győr városa ismét lehetőséget ad arra, hogy lelassítsunk, megpihenjünk, és megéljük mindazt, amit az advent, a karácsony üzenete jelent. Az Advent Győrben idén is csodára hív, csak meg kell állni egy percre, és hagyni, hogy a fények átjárják a lelkünket.

 

 

