Adventi mesevilág Győrben

A fények kigyulladásának pillanatában a városban voltunk. Először a városháza öltözött ünnepi fényekbe, kicsit később a Széchenyi tér. Élettel telt meg a győri belváros, megcsodáltuk a Mikulás szánját, a különleges mesevonatot, gyönyörködtünk az ünnepi fényjátékban és nézegettük az adventi vásár kínálatát. Egy igazi mesevilágba csöppentünk, ahol mindannyian csodaváró hangulatba kerültünk.

Győrben a városháza fényei gyulladtak ki először advent első estéjén (Fotó: Marcali Gábor)

Advent Győr utcáin és terein

A fesztivál megújulásáról Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazgatója mesélt lapunknak.

– Idén a Győr Projekt Kft. szervezi Győr hivatalos fesztiváljait, ezek közül az egyik legnagyobb és legösszetettebb az Advent Győrben

– mondta. A rendezvény 2006 óta épül évről évre: először csak a Széchenyi tér és a Baross út öltözött ünneplőbe, később csatlakozott a Dunakapu tér, és mára az egész belváros együtt lélegzik a karácsonyi készülődéssel. Az idei esztendő egyik legnagyobb újítása a fényjáték teljes megújulása. Az ügyvezető igazgató kiemelte:

Idén a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, az általa megalkotott világ jelenik meg a fényjátékban, ahol az emberi értékekre helyezzük a hangsúlyt: a család, a szeretet, a hit és a remény melegségére. A látvány idén egységes, meleg tónusokkal öleli körbe a várost, elhagyva a korábbi villódzó színkavalkádot

– tette hozzá.

Sokan kíváncsiak az adventi vásárra is (Fotó: Marcali Gábor)



A programok sorában külön felhívta a figyelmet a Pici Nagyszínpadra, amely a győri zeneiskola komolyzenei tehetségeinek bemutatkozó helye. Fűtött térben, meghitt hangulatban adhatják első nagyközönség előtti minikoncertjeiket a fiatalok – családjuk és barátaik biztató jelenlétében. Ez új fejezete az adventi közösség építésének. A hétvégi koncertek olyan ismert művészekkel csábítanak, mint Sasvári Sándor, Varga Miklós, Solti Ádám vagy Boggie. A gyermekeknek külön műsorokkal készülnek, működik a jégpálya, az óriáskerék, a kisvonat és a körhinta is. A város különleges újdonsága a Xantus János Állatkert fényparkja, amelyet idén fényhajó köt össze a belvárossal, valódi mesévé változtatva az esti kirándulást. A helyszín hajóval is megközelíthető.

A turisztikai szakma szerint az Advent Győrben ma már az egyik legfrekventáltabb belföldi ünnepi esemény: nő a vendégéjszakák száma, sokan érkeznek a Felvidékről és Ausztriából is. A programok itt megtekinthetők.