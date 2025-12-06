Adventi varázslat várja a családokat a Nemzeti Múzeumban

Rendkívüli

Gyertyafény, mézeskalács illat és régi idők ünnepi csodái töltik meg a Magyar Nemzeti Múzeum tereit december 6-án és 7-én. A látogatók ingyenes családi programokon, mesemondáson, kézműves foglalkozásokon és múzeumi kalandokon vehetnek részt, miközben felfedezhetik, hogyan készültek az ünnepre elődeink a boldog békeidőkben és még korábban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:30
A békeidők karácsonyát is megidézik a Nemzeti Múzeumban Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
Az ünnep akkor válik igazán különlegessé, amikor a múlt és a jelen összekapcsolódik. A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) adventi hétvégéje ezt a találkozást teszi kézzel foghatóvá: a látogatók nemcsak felidézhetik a régmúlt karácsonyokat, de saját élményként is átélhetik a készülődés örömét.
 

advent
A Nemzeti Múzeum adventi hétvégén felidézhetjük a régmúlt karácsonyokat (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

Különleges adventi programokkal készülnek

Az adventi eseményen összefog a Hagyományok Háza és a MNM számos partnerintézménye: a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár is külön programokkal érkezik. A látogatás a családi eseményeken díjmentes, mindössze nulla forintos jegy megváltása szükséges az esemény napján a jegypénztárban. A múzeum kiállításai pedig továbbra is belépővel tekinthetők meg.

Cikkünkben a hétvégi adventi programok közül ajánlunk néhányat.

Semmelweis korába repít a Gyógyító múlt

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum játékos foglalkozása a XIX. századi gyógyítás világába vezet. A gyerekek megtudhatják, hogyan kezelték régen a téli betegségeket, és milyen praktikákkal védekeztek a hideg hónapokban. A rövid időutazás egyszerre tanít és szórakoztat.

Adventi mesenyomda

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézműves pontján bárki elkészítheti saját karácsonyi mintájú nyomdáját. Egy kis elcsendesedés és kreatív alkotás vár az érdeklődőkre az ünnepi rohanás közepette.

Rénszarvasok, gímszarvasok, csodaszarvas

A Mikulás szánját húzó állatok világát járhatják körbe az érdeklődők a Magyar Természettudományi Múzeum bemutatóján, közben pedig olyan érdekességeket is megtudhatnak, mint hogy mi a gímszarvas gyöngyfoga, hogyan fejlődik az agancs, vagy hogy mitől különleges a jávorszarvas.

A békeidők karácsonya

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum standján a résztvevők kipróbálhatják a több mint százéves szaloncukor-rojtozó gépet, és saját csomagolású fondant szaloncukrot is hazavihetnek.

A Múzeumkert is ünneplőbe öltözik

A Hagyományok Háza igazi falusi ünnepet varázsol a Múzeumkertbe: lucázás, regölés, betlehemezés, kovácsmesterség, gyertyamártás, faesztergálás, mézeskalács-díszítés és táncház is szerepel a programok között. A Máltai Manufaktúra pedig meleg ételekkel és forró, fűszeres italokkal várja a vendégeket.

Karácsony régen és most

A Magyar Nemzeti Múzeum adventi hétvégéje többet ad, mint programok sorát: alkalmat kínál arra, hogy a családok lelassuljanak, együtt töltsenek időt, és átéljék az ünnep valódi lényegét. A hagyományok, az élmények és az alkotás öröme egyesül ebben a két napban – épp úgy, ahogyan a régi időkben is az együttlét tette széppé az ünnepet.

 

