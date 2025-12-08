országgyűlésországgyűlési bizottságországgyűlési vitaparlament

A vállalkozói terhek csökkentéséről tárgyal a parlament

Három napos parlamenti vita nap kezdődik, ez alatt húsz előterjesztést vitatnak meg a képviselők.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 08. 6:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Országgyűlés első napján megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szőr Gyula volt szabad demokrata országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A napirend elfogadása után egy órán keresztül interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órában a kérdések következnek.

Az Országgyűlés lefolytatja húsz előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

Ezek között van egyebek mellett a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete alanyi körének kiterjesztésével összefüggő egyes törvények módosítása, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törvénymódosítások, továbbá az Alkotmánybírósággal összefüggő egyes törvények módosítása.

Vita lesz emellett a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, illetve a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló előterjesztésről.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekháború

Beárazott háború

Bogár László avatarja

Európának minden esélye meglett volna arra, hogy az amerikai birodalommal tárgyalásos úton rendezze annak az eurázsiai együttműködés létéből eredő frusztrációját, most azt ajánlja, hogy inkább közösen „győzzék le” Oroszországot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu