A vállalkozói terhek csökkentéséről tárgyal a parlament

Az Országgyűlés első napján megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szőr Gyula volt szabad demokrata országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A napirend elfogadása után egy órán keresztül interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órában a kérdések következnek.

Az Országgyűlés lefolytatja húsz előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

Ezek között van egyebek mellett a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete alanyi körének kiterjesztésével összefüggő egyes törvények módosítása, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törvénymódosítások, továbbá az Alkotmánybírósággal összefüggő egyes törvények módosítása.

Vita lesz emellett a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, illetve a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló előterjesztésről.