Kövér László: Ha háborúba rángatnak minket Oroszország ellen, mindent elveszíthetünk

– Ha bele tudnak rángatni bennünket egy Oroszország elleni háborúba, abban mindent elveszíthetünk, nemcsak a szuverenitásunkat, hanem magát az országot is, nem csak a gyarapodásunkat, amit elértünk, hanem az életünket, a gyerekeink, unokáink életét is – jelentette ki az Országgyűlés elnöke szombaton a kormánypártok országjárásának csákvári fóruma előtt a médiának nyilatkozva.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) és Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő a kormánypártok országjárásának csákvári fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kövér László a Fejér vármegyei településen azt mondta: olyan zaklatott időket élünk, amikor egy háború van a szomszédságunkban. Ahelyett pedig, hogy az Európai Unió és a tagállamok többsége támogatná Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezését és megpróbálná rendezni az európai biztonsági helyzetet, valamint emelkedő pályára állítani a gazdaságot, amelyet a háború és az elhibázott szankciók viseltek meg a legjobban, a háború meghosszabbítását szeretnék elérni.

A háborúba pedig bele akarnak rángatni minket

– tette hozzá.

Az Országgyűlés elnöke szerint

a jövő évi választások arról szólnak majd, hogy sikerül-e Brüsszelnek mindent elvenni tőlünk, amelyet az elmúlt 16 vagy 36 évben elértünk, vagy az elmúlt ötszáz évben meg tudtunk védeni.

Kövér László arról is beszélt: ha valaki megnézi azt a programot, amelyet a Tisza Párt végre akar hajtani, láthatja, hogy mindent lerombolnának, amit az elmúlt 16 évben elértünk.

Jelezte: akár a családtámogatásokat, akár a kis- és középvállalkozások helyzetét, akár a munkahelyteremtő beruházásokat, akár a nemzetpolitikát nézzük, sokat lépett előre Magyarország 2010 óta, komoly felzárkózást mutatva az uniós átlaghoz. Sőt a szegénység felszámolásában messze az uniós átlag fölött van Magyarország – mutatott rá.

A Tisza Párt feladná az ország szuverenitását

„Ha a Tisza Párt kerülne kormányra, ahogy Brüsszelben szeretnék, és ahogy azt Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke megfogalmazta, akkor szöges ellentétét hajtanák végre az elmúlt négy ciklus gazdaságpolitikájának”

– emelte ki Kövér László.

Megjegyezte: a szuverenitásunkat is folyamatos támadások érik, és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem csinált titkot abból, hogy szerinte egy kis szuverenitást fel lehetne adni. Ő ezt az illegális migráció elfogadásáról szóló brüsszeli álláspont kapcsán mondta, de Brüsszel minden területen ki akarja csavarni a nemzeti döntéshozatalt az államok kezéből, és központosított döntéshozatali mechanizmust akar létrehozni – mondta a házelnök.