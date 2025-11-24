migrációs válságTarr ZoltánTisza Párt

Magyar Péter alelnökének fáj, hogy nem fogadjuk el a migrációs paktumot

Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán új videójában azt fejtegette, hogy Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban, és az Orbán-kormány a hibás, mert nem engedi be az illegális migránsokat – írja az Ellenpont. Tarr Zoltán a magyar kormány bűnének azt rótta fel, hogy a migrációs paktumra vonatkozóan nincs végrehajtási terve, nincs együttműködés más országokkal.

Forrás: Ellenpont2025. 11. 24. 8:37
Magyar Péter és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás
Tarr Zoltán új videójában kifejtette, hogy szerinte az Európai Unió hathatósan lép fel a migráció visszaszorítása érdekében. 

Úgy gondolja, hogy az EU komolyan veszi a határvédelmet, mivel együttműködik harmadik országokkal és fellép az embercsempészekkel szemben. Ezzel szemben a magyar kormány – Tarr szerint – nem tesz eleget a migráció visszaszorításáért. 

Ezt, ha jól értjük a videóból, arra alapozza, hogy a magyar kormány nem fogadja el, több más európai országgal együtt, a migrációs paktumot – írja az Ellenpont. 

Az Európai Unión lévő migrációs nyomás csökkenéséről annyit, hogy egy 2024-es összesítő dokumentum szerint csak 2022-ben 5,1 millió Európai Unión kívüli személy érkezett az EU-ba. Ez több mint dupla annyi, mint egy évvel korábban. 

Az Eurostat egy tavalyi adata értelmében valóban csökkent az előző évihez képest az illegális határátlépések száma, viszont ez a mutató azt megelőzően, évekig 1 millió fő felett is volt évente. 

Azt is érdemes itt megjegyezni, hogy Magyarország déli, schengeni határán több mint 750 ezer behatolási kísérlet volt az elmúlt néhány évben. Emellett pedig több tízezer illegális bevándorláshoz kapcsolódó bűncselekményt követtek el migránsok: 2022-ben például az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények száma 70 295 volt, 2023-ban 65  795, 2024-ben pedig 36 353.

A hathatós migrációs védekezésről pedig annyit, hogy az Európai Unió 2021-es statisztikái szerint 

egy év alatt tizenöt terrortámadás volt Európában, melyek mindegyike nyugat-európai országot érintett. 

A  magdeburgi karácsonyi vásáron történt merénylet megrázta Európát (Fotó: Magyar Nemzet )

És, ha igaz lenne az, amit Tarr Zoltán állít, hogy hathatós az európai védekezés, akkor hogyan lehet, hogy épp egy éve, 2024. december 20-án a tömegbe hajtott egy muszlim merénylő a magdeburgi karácsonyi vásáron? A terrortámadásnak öt halottja és 151 sebesültje lett. A mindennapos nyugat-európai késelésekről, erőszakról már nem is beszélve, amelyeket ugyan nem terrortámadásként tartanak számon, de a mindennapos együttélési problémák jelei.

A Századvég Európa projektjének keretében megkérdezettek 74 százaléka értene egyet a szigorúbb határvédelemmel a migráció visszaszorítása érdekében. Ez az arány még magasabb Németországban és Franciaországban.

Az Európai Unióban megkérdezettek 65 százaléka érzi úgy, hogy nőtt a bűnözés a bevándorlás következtében és 55 százalék nem érzi magát biztonságban a bevándorlás miatt.

Tarr Zoltán a magyar kormány bűnének azt rótta fel, hogy a migrációs paktumra vonatkozóan nincs végrehajtási terve, nincs együttműködés más országokkal. A paktum által ugyanis a tagállamok elveszítik a jogukat a belépési jogosultság megtagadására, az egyes tagállamokba már belépett illegális bevándorlók ellátásáról pedig az adott tagállamnak kell gondoskodnia, miközben a bevándorlók a kérelmük elbírálásának ideje alatt szabadon mozoghatnak. 

Nem beszélve a migrációs paktum kötelező szétosztási mechnizmusáról, amellyel elvileg Tarr Zoltán sem ért egyet, ugyanakkor a paktumot egységes egészként támogatja a Tisza, annak pedig része a szétosztási mechanizmus is.

A magyar határkerítés (Fotó: Ellenpont)

A magyar kormány a déli határkerítésre és annak védelmére eddig közel 800 milliárd forintot költött, amelyhez az Európai Unió nem járult hozzá. Emellett az Európai Bíróság döntése értelmében egy gigászi bírságot is kiszabtak Magyarországra, ami naponta egymillió euró mínuszt jelent most is a magyar költségvetésnek.

 

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: MTI)

