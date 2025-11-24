Magyar Péter alelnökének fáj, hogy nem fogadjuk el a migrációs paktumot

Tarr Zoltán új videójában kifejtette, hogy szerinte az Európai Unió hathatósan lép fel a migráció visszaszorítása érdekében.

Úgy gondolja, hogy az EU komolyan veszi a határvédelmet, mivel együttműködik harmadik országokkal és fellép az embercsempészekkel szemben. Ezzel szemben a magyar kormány – Tarr szerint – nem tesz eleget a migráció visszaszorításáért.

Ezt, ha jól értjük a videóból, arra alapozza, hogy a magyar kormány nem fogadja el, több más európai országgal együtt, a migrációs paktumot – írja az Ellenpont.

Az Európai Unión lévő migrációs nyomás csökkenéséről annyit, hogy egy 2024-es összesítő dokumentum szerint csak 2022-ben 5,1 millió Európai Unión kívüli személy érkezett az EU-ba. Ez több mint dupla annyi, mint egy évvel korábban.

Az Eurostat egy tavalyi adata értelmében valóban csökkent az előző évihez képest az illegális határátlépések száma, viszont ez a mutató azt megelőzően, évekig 1 millió fő felett is volt évente.

Azt is érdemes itt megjegyezni, hogy Magyarország déli, schengeni határán több mint 750 ezer behatolási kísérlet volt az elmúlt néhány évben. Emellett pedig több tízezer illegális bevándorláshoz kapcsolódó bűncselekményt követtek el migránsok: 2022-ben például az illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények száma 70 295 volt, 2023-ban 65 795, 2024-ben pedig 36 353.

A hathatós migrációs védekezésről pedig annyit, hogy az Európai Unió 2021-es statisztikái szerint

egy év alatt tizenöt terrortámadás volt Európában, melyek mindegyike nyugat-európai országot érintett.

A magdeburgi karácsonyi vásáron történt merénylet megrázta Európát (Fotó: Magyar Nemzet )

És, ha igaz lenne az, amit Tarr Zoltán állít, hogy hathatós az európai védekezés, akkor hogyan lehet, hogy épp egy éve, 2024. december 20-án a tömegbe hajtott egy muszlim merénylő a magdeburgi karácsonyi vásáron? A terrortámadásnak öt halottja és 151 sebesültje lett. A mindennapos nyugat-európai késelésekről, erőszakról már nem is beszélve, amelyeket ugyan nem terrortámadásként tartanak számon, de a mindennapos együttélési problémák jelei.

A Századvég Európa projektjének keretében megkérdezettek 74 százaléka értene egyet a szigorúbb határvédelemmel a migráció visszaszorítása érdekében. Ez az arány még magasabb Németországban és Franciaországban.

Az Európai Unióban megkérdezettek 65 százaléka érzi úgy, hogy nőtt a bűnözés a bevándorlás következtében és 55 százalék nem érzi magát biztonságban a bevándorlás miatt.

Tarr Zoltán a magyar kormány bűnének azt rótta fel, hogy a migrációs paktumra vonatkozóan nincs végrehajtási terve, nincs együttműködés más országokkal. A paktum által ugyanis a tagállamok elveszítik a jogukat a belépési jogosultság megtagadására, az egyes tagállamokba már belépett illegális bevándorlók ellátásáról pedig az adott tagállamnak kell gondoskodnia, miközben a bevándorlók a kérelmük elbírálásának ideje alatt szabadon mozoghatnak.