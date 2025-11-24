idezojelek
Demográfiai dilemmák

A migráció legmélyebb okát a modern Nyugat által uralt világban az adja, hogy a nyugatias kapitalizmus profitlogikája igen expanzív rendszert hozott létre.

Bogár László
kapitalizmus migráció demográfiai válság Afrika 2025. 11. 24.
Fotó: Europress/AFP/Fredrik Lerneryd
Bár a demográfiai kérdések közvetlenül nem szoktak részei lenni a hétköznapi politika beszédterének, de van két olyan kérdéskör is, amelyek a politikai diskurzus legkényesebb elemeihez kapcsolódnak. A 2026-os sorsdöntő parlamenti választás legfontosabb kérdései közül a migráció és a családpolitika, illetve azegészségügy (ez utóbbiak szoros kapcsolata nyilvánvaló) egészen bizonyosan fő kampánytémák lesznek. Márpedig ezek a kérdéskörök a demográfia legfőbb dilemmáit jelenítik meg. Érdemes tehát ezért egy kicsit indulatok nélkül rátekinteni ezekre a kérdésekre. 

A migráció, vagyis nagy létszámú embercsoportok nagytérségi mozgása valamilyen formában mindig létezett az emberi világban, és mindig igen szenzitív téma volt. Ennek az a kézenfekvő oka, hogy minden élőlényt (így van ez az ember nevű élőlény esetében is) három nagy hajtóerő mozgat, a létfenntartás, a fajfenntartás és az élettérért való küzdelem. Ez utóbbira azért van szükség, mert a létfenntartás és a fajfenntartás zavartalan működtetéséhez stabil és kiszámítható térre van szükség, az ember esetében ez azt jelenti, hogy „házat s hazát” szeretne minden emberi lény. Márpedig minden nagyarányú népességmozgás megbontja az addigi megszokott térszerkezetet, átalakítja a „térhatalmi” rendszer struktúradinamikáját, és ez egyúttal kikerülhetetlenül létrehoz egy olyan új konfliktusteret is, amely adaptív energiákat köt le, és ezt egyik élőlény sem nagyon szereti. 

A migráció legmélyebb okát a modern Nyugat által uralt világban az adja, hogy a nyugatias kapitalizmus profitlogikája igen expanzív rendszert hozott létre. Az, amit a történetírás eufemisztikusan „nagy földrajzi felfedezések” koraként ír le, nem volt más, mint a katonai erőszakkal a közvetítő mezők, (kereskedelem, pénz és média) fegyverként való brutális felhasználása a nyers profitszerzés érdekében. Amúgy a világ nem kérte, hogy a Nyugat „felfedezze” őt, sőt miután kiderült, hogy e „felfedezés” igazi célja a gátlástalan kirablás, a legtöbb ázsiai nagykultúra (Japán, Kína, Korea) kifejeztetetten elzárkózni próbált a Nyugattól. (Így aztán a „gyanútlan” India szenvedte el a legnagyobb károkat.) Vagyis a modernitás elmúlt több mint fél évezrede során a „migráns” legfőképpen azoknak a nyugat-európai nemzeteknek a lakóiból tevődött össze, akik e rablóháborúk „bérgyilkosai” voltak. (Azért „bérgyilkosok”, mert a folyamat igazi haszna a globális pénzhatalmi rendszer urainak vagyonát gyarapította.) E nyugat-európai nemzetek az általuk kifosztott világ kultúráinak szétroncsolásával teremtették meg, provokálták ki azt a ma már az egész világot fenyegető áradatot, amit a globális beszédtér összefoglaló néven most migrációnak nevez. 

Mindez ugyan evidencia, de a globális valóságipari művek, vagyis a média ezt egy olyan hamis értelmezési keretbe ágyazva és olyan hamis fogalmakkal írja le, amely képes a döntő többséget a globális hazugságok ketrecében tárolni. Ezt az önmagában is igen súlyos helyzetet az teszi végzetes fenyegetéssé, hogy ahol a nyugatias létmód anyagi gazdagságot volt képes létrehozni, ott a Nyugat legbelső tereihez hasonlóan rohamos gyorsasággal csökken a termékenységi ráta, vagyis az a mutatószám, amely megmutatja azt, hogy egy nő átlagosan mennyi gyereknek ad életet. Egy amerikai demográfus, Ben Wattenberg szerint „the capitalism is the best contraceptiv”, vagyis a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló. Amikor ezt a szállóigévé vált mondatot kimondta, még nem tudhatta például azt, hogy Kínában, ahol több évtizeden át anyagilag súlyosan büntették azokat a családokat, amelyek egy gyereknél többet merészeltek vállalni, ma már egy gyermeket sem akar a fiatal kínai nők többsége. Mindez Kína soha senki által el nem képzelt intenzitású és mélységű nyugatosításának a közvetlen következménye. Előbb Japán, aztán Kína és a legmegrendítőbb módon most Dél-Korea mutatja meg, hogy a nyugatias létmódra épülő anyagi „jólét” nemcsak saját „szülőjét”, a Nyugatot pusztítja el, hanem ugyanilyen vagy még brutálisabb módon pusztít a több ezer éven át ősi szakrális hagyományra épülő kelet-ázsiai társadalmakban is. 

Ám ez a demográfia démonainak csak az egyik oldala. A másik oldalt Fekete-Afrika képviseli, ahol viszont továbbra is rendkívül magas a termékenységi ráta, átlagosan hat körül van, de Niger és Csád esetében akár kilenc is lehet. Ennek fő oka, hogy a kislányok már 14 éves korban szülni kezdenek, amikor még szül a 28 éves anyuka és a 42 éves nagymama is. Azt talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy az a plusz hárommilliárd ember, amennyivel Afrika népessége növekszik majd a 2100-ig terjedő időben, a szó szoros értelmében a semmibe születik bele. Életterében sem ivóvíz, sem termőföld nincs elég már a ma ott élőknek sem, a század végén pedig pláne nem lesz, így más választása nem nagyon marad majd, mint hogy a helyi nagyvárosok nyomornegyedeiben, vagy az akkorra már mai népességének felét elvesztő és így elnéptelenedő Európában próbálja életét a primer fiziológiai szinten fenntartani. Ennek egyik következménye az lesz, hogy a legnagyobb népességű afrikai városok lakóinak a száma nyolcvanmillió fölé emelkedhet, a másik pedig az, hogy Európa általános társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális káoszba süllyed, akárcsak az elképzelhetetlen lokális városszörnyetegek. 

A mai Európa uralmi struktúráinak döntő többsége nemcsak, hogy nem akar mindezzel szembesülni, de mindent igyekszik megtenni azért, hogy megakadályozza, hogy az ezt a fenyegetést elbeszélni képes narratíva helyet kapjon a nyilvánosságban. Magyarország így lényegében az egyetlen olyan hely, ahol ez a helyzet elbeszélhető és a teendők megbeszélhetők. Aligha véletlen, hogy a több mint másfél évtizede ezt a narratívát következetesen vállaló Orbán Viktor magyar miniszterelnök nagyon „útban van” a káosz urainak. 

A jövő évi választás egyik legdöntőbb kérdését így e civilizatórikus mélységű kihívást jelentő demográfiai dilemmák adják majd. Nem árt felkészülnünk már most minderre.

A szerző közgazdász

