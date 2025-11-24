Demográfiai dilemmák

Bár a demográfiai kérdések közvetlenül nem szoktak részei lenni a hétköznapi politika beszédterének, de van két olyan kérdéskör is, amelyek a politikai diskurzus legkényesebb elemeihez kapcsolódnak. A 2026-os sorsdöntő parlamenti választás legfontosabb kérdései közül a migráció és a családpolitika, illetve azegészségügy (ez utóbbiak szoros kapcsolata nyilvánvaló) egészen bizonyosan fő kampánytémák lesznek. Márpedig ezek a kérdéskörök a demográfia legfőbb dilemmáit jelenítik meg. Érdemes tehát ezért egy kicsit indulatok nélkül rátekinteni ezekre a kérdésekre.

A migráció, vagyis nagy létszámú embercsoportok nagytérségi mozgása valamilyen formában mindig létezett az emberi világban, és mindig igen szenzitív téma volt. Ennek az a kézenfekvő oka, hogy minden élőlényt (így van ez az ember nevű élőlény esetében is) három nagy hajtóerő mozgat, a létfenntartás, a fajfenntartás és az élettérért való küzdelem. Ez utóbbira azért van szükség, mert a létfenntartás és a fajfenntartás zavartalan működtetéséhez stabil és kiszámítható térre van szükség, az ember esetében ez azt jelenti, hogy „házat s hazát” szeretne minden emberi lény. Márpedig minden nagyarányú népességmozgás megbontja az addigi megszokott térszerkezetet, átalakítja a „térhatalmi” rendszer struktúradinamikáját, és ez egyúttal kikerülhetetlenül létrehoz egy olyan új konfliktusteret is, amely adaptív energiákat köt le, és ezt egyik élőlény sem nagyon szereti.

A migráció legmélyebb okát a modern Nyugat által uralt világban az adja, hogy a nyugatias kapitalizmus profitlogikája igen expanzív rendszert hozott létre. Az, amit a történetírás eufemisztikusan „nagy földrajzi felfedezések” koraként ír le, nem volt más, mint a katonai erőszakkal a közvetítő mezők, (kereskedelem, pénz és média) fegyverként való brutális felhasználása a nyers profitszerzés érdekében. Amúgy a világ nem kérte, hogy a Nyugat „felfedezze” őt, sőt miután kiderült, hogy e „felfedezés” igazi célja a gátlástalan kirablás, a legtöbb ázsiai nagykultúra (Japán, Kína, Korea) kifejeztetetten elzárkózni próbált a Nyugattól. (Így aztán a „gyanútlan” India szenvedte el a legnagyobb károkat.) Vagyis a modernitás elmúlt több mint fél évezrede során a „migráns” legfőképpen azoknak a nyugat-európai nemzeteknek a lakóiból tevődött össze, akik e rablóháborúk „bérgyilkosai” voltak. (Azért „bérgyilkosok”, mert a folyamat igazi haszna a globális pénzhatalmi rendszer urainak vagyonát gyarapította.) E nyugat-európai nemzetek az általuk kifosztott világ kultúráinak szétroncsolásával teremtették meg, provokálták ki azt a ma már az egész világot fenyegető áradatot, amit a globális beszédtér összefoglaló néven most migrációnak nevez.