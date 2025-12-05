háborúkis- és középvállalkozásokTisza Pártbaloldali megszorítócsomagPalóc André

Palóc André: A Tisza 3700 milliárdos adócsomagja súlyos veszélyt jelent a gazdaságra + videó

A magyar vállalkozások napján hívta fel a figyelmet a baloldali megszorítócsomagra a közösségi oldalán a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. – A Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra – mondta Palóc André.

Forrás: Facebook2025. 12. 05. 11:51
Fotó: Mirkó István Forrás: MW
– Ma, a magyar vállalkozások napján különösen fontos kimondani: a Tisza kiszivárgott adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaság egészére – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videóban Palóc André. 

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Forrás: Facebook/Palóc André

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője emlékeztetett: a Tisza Párt baloldali megszorítócsomaggal

3700 milliárd forinttal több adót szedne be a vállalkozásoktól, hogy finanszírozzák a háborút, Ukrajnát, és hogy Magyarországot ismét a multik és külföldi érdekcsoportok szolgálatába állítsák

Emlékeztetett: Magyar Péter pártja ezzel a brüsszeli elvárásokat teljesítené, azaz azt, hogy a bank- és multiadó kivezetése után a kieső forrást teljes egészében a hazai cégekkel fizettessék meg.

Palóc André felsorolta a baloldali megszorítócsomag elemeit: 

  • a társasági adó jelentős emelése, amely már a legkisebb vállalkozásokat is érzékenyen érintené, 
  • a kkv-k adókedvezményeinek megszüntetése, ami sok vállalkozás működését lehetetlenítené el, 
  • a kata, az ekho, a kiva eltörlése, vagyis a legnépszerűbb és legkisebb terhekkel működő vállalkozói adózási formák felszámolása, 
  • magasabb munkáltatói járulékok, amelyek növelnék a foglalkoztatás költségeit.

Ezek mellett – emlékeztetett a politikus – a kiszivárgott tervek szerint a Tisza:

  • több termékre 32 százalékos áfát vezetne be, ami új inflációs hullámot indíthatna el, és jelentősen drágítaná a vállalkozások beszerzéseit.
  • leépítené a vállalkozói áfavisszatérítést, amely számos cég számára létfontosságú,
  • évi 6,5 százalékos vagyonadót vetne ki ingatlanokra, üzletrészekre és gépjárművekre.

Palóc példaként említette: 

bármely cég, amely 1600 köbcenti feletti autót használ, egyszerre fizetne a jármű után 32 százalékos  áfát és vagyonadót.

A progresszív magas szja visszahozása, amely a munkát terhelő adókat is növeli, újra feketebérre kényszerítené a cégeket

– sorolta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. 

– Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen! – fogalmazott Palóc André. 

 

Borítókép:  Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

 

