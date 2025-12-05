Palóc André: A Tisza 3700 milliárdos adócsomagja súlyos veszélyt jelent a gazdaságra + videó

– Ma, a magyar vállalkozások napján különösen fontos kimondani: a Tisza kiszivárgott adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaság egészére – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videóban Palóc André.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Forrás: Facebook/Palóc André

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője emlékeztetett: a Tisza Párt baloldali megszorítócsomaggal

3700 milliárd forinttal több adót szedne be a vállalkozásoktól, hogy finanszírozzák a háborút, Ukrajnát, és hogy Magyarországot ismét a multik és külföldi érdekcsoportok szolgálatába állítsák

Emlékeztetett: Magyar Péter pártja ezzel a brüsszeli elvárásokat teljesítené, azaz azt, hogy a bank- és multiadó kivezetése után a kieső forrást teljes egészében a hazai cégekkel fizettessék meg.

Palóc André felsorolta a baloldali megszorítócsomag elemeit:

a társasági adó jelentős emelése, amely már a legkisebb vállalkozásokat is érzékenyen érintené,

a kkv-k adókedvezményeinek megszüntetése, ami sok vállalkozás működését lehetetlenítené el,

a kata, az ekho, a kiva eltörlése, vagyis a legnépszerűbb és legkisebb terhekkel működő vállalkozói adózási formák felszámolása,

magasabb munkáltatói járulékok, amelyek növelnék a foglalkoztatás költségeit.

Ezek mellett – emlékeztetett a politikus – a kiszivárgott tervek szerint a Tisza:

több termékre 32 százalékos áfát vezetne be, ami új inflációs hullámot indíthatna el, és jelentősen drágítaná a vállalkozások beszerzéseit.

leépítené a vállalkozói áfavisszatérítést, amely számos cég számára létfontosságú,

évi 6,5 százalékos vagyonadót vetne ki ingatlanokra, üzletrészekre és gépjárművekre.

Palóc példaként említette:

bármely cég, amely 1600 köbcenti feletti autót használ, egyszerre fizetne a jármű után 32 százalékos áfát és vagyonadót.

A progresszív magas szja visszahozása, amely a munkát terhelő adókat is növeli, újra feketebérre kényszerítené a cégeket

– sorolta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

– Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen! – fogalmazott Palóc André.