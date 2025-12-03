Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

adóemelésTiszaPalóc André

Palóc André szerint ez a vállalkozói réteg kapná a legnagyobb ütést a Tisza adóterveivel

Azok szenvednék meg leginkább, akik ma is minimális haszonból élnek és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 10:59
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
A Tisza adóemeléseivel a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést – fogalmaz szerdai Facebook-videójában Palóc André. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felidézi: a Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást. Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be, a legkisebb vállalkozókra is. 

Az egyik legsúlyosabb elem: plusz 14 százalékos új munkáltatói teher minden vállalkozásnak, 5 új kötelező járulék formájában. 

Megszüntetnék a katát is. Ez több tízezer vállalkozót érintene: fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket. 

A szépségiparban, vendéglátásban és kreatív szakmákban ez tömeges bezárásokat okozhatna. Az ekhót is megszüntetnék. Az alkotók, sportolók, médiaszakemberek és előadóművészek nettó bevétele jelentősen csökkenne, a kiva pedig kiüresedne. Ehhez jön még a progresszív, magas adójú szja visszahozása, amely tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit. 

Mindezt pedig azok szenvednék meg leginkább, akik ma is minimális haszonból élnek és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban. Ezzel szemben a kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja. Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat – hangsúlyozta a szóvivő. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

