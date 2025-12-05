Alaposan odacsapna a cégeknek a baloldali megszorítócsomag

Néhány nappal ezelőtt a kormány javaslatára tizenegy pontos adó- és bürokráciacsökkentő programot szavazott meg az Országgyűlés, ez a csomag 80-90 milliárd forinttal mérsékeli főként a kisebb vállalkozások terheit. Egy másik csomag is iemrtté vált a napokban, ez a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag amiben öt súlyos adóemelési pont szerepel, amely kifejezetten a kkv-kat sújtaná - írta összefoglaló elemzésében a Világgazdaság.

A baloldali megszorítócsomag rengeteg adóemelést

Az alanyi áfamentesség értékhatárának fokozatos növelése: 2026-ban

20 millió,

majd 22, később

24 millió forint lesz.

Emelik az átalányadózók általános költséghányadát, először 45 százalékra, majd 50 százalékra. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho-alapot. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A kormányzati csomag a számítások szerint 230-240 ezer magyar vállalkozót érhet el. Az intézkedést a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen alakította ki.

A hatások kapcsán megemlíthető, hogy az alanyi mentesség határának emelése főként az építőipart, a kereskedelmet és a tanárokat érinti. Az átalányadózóknál végbemenő változás 110 ezer szereplőnek segít. A szocho alapjának egységessé tétele 140 ezer egyéni vállalkozónak csökkenti az adófizetési kötelezettségét, a kiva szabályainak módosítása pedig 3000-5000 vállalkozó előtt nyithatja meg az adónem kapuját.

Mindezzel szemben

A Tisza Pártnak készült adócsomag ellenben éppen ellenkezőleg, szűkre zárná a kiva kapuját – több más adónemét pedig teljesen becsukná.

Miközben a kivát lényegében kiüresítené, a javaslat tulajdonképpen megszüntetné a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát, ami több tízezer vállalkozót érintene: fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket. A változtatás a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint tömeges üzletbezárásokat okozna.

A kata mellett az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak, az ekhónak is búcsút inthetne minden érintett, aminek következtében az alkotók, a sportolók, a médiaszakemberek és az előadóművészek nettó bevétele jelentősen csökkenne. A mindennapokban ez azt jelentené, hogy sokan kénytelenek lennének felhagyni a hivatásukkal vagy szüneteltetni a tevékenységüket.

A csomag egyik legsúlyosabb eleme a plusz 14 százalékos új munkáltatói teher, amit minden vállalkozásra kivetnének, öt új kötelező járulék formájában. Ez térdre kényszeríthetné azokat a mikrovállalkozásokat, amelyek egy-két embert foglalkoztatnak, különösen a szolgáltató szektorban, ahol a bevétel jelentős részét bérköltség viszi el.