Kövér László: Ha Európa beszáll a háborúba, abból világháború lesz + videó

Ha az Európai Unió tagállamai beszállnak a fegyveres konfliktus ba Oroszországgal szemben, annak könnyen kalkulálhatóan világháború lesz a következménye – jelentette ki Kövér László a Patrióta YouTube-csatornáján közzétett interjújában.

Kövér László házelnök (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az Országgyűlés elnöke rámutatott: az unió vezetése „egyfajta háborús hisztériát” próbál kelteni a saját polgárai körében. Az EU emellett olyan eljárásokba bonyolódik a tagállamokkal szemben, amelyek vége „tulajdonképpen a demokrácia felszámolása, a népakarat semmibe vétele” – tette hozzá.

Egy Oroszországgal szembeni háborúból Európa nem tudna győztesen kikerülni már csak azért sem, mert a polgárai döntő többségének esze ágában nincs meghalni még a hazája védelmében sem

– mutatott rá Kövér László.

A házelnök hangsúlyozta: a magyar kormány következetesen az elmúlt tizenvalahány évben a szuverenitásunk védelme érdekében mindig azt az utat választotta, hogy elmondta a véleményét és küzdött jogos érdekeinkért, most pedig mögöttünk van az Egyesült Államok is. A kettő talán elég lesz ahhoz, hogy politikai többséghez juttassa Európában azt a társadalmi többséget, amely velünk ért egyet minden lényeges kérdésben, legyen szó a háborúról, a migrációról, a genderkérdésről vagy éppen az energiapolitikáról – jelezte.

Kövér László kitért rá, hogy Brüsszelből Magyarország politikai vezetésének megváltoztatásáért mindent el fognak követni a hátralevő néhány hónapban, mert ha 2026 áprilisában is Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, az újabb lökést adhat a Patriótáknak Európában.

Jövőre egy „balsikerű” választáson sokkal többet veszíthetünk, mint 2002-ben – hívta fel a figyelmet az Országgyűlés elnöke.

Bármennyire is hazudják le a csillagos eget, a Tisza Párt programja az, amit abban a több száz oldalban leírtak

– szögezte le Kövér László. Elmondta, a Tisza Párt gazdasági szakértői nem tudnak mást, mint megszorítani, az emberektől elvenni a pénzt, a forrásokat átirányítani a multinacionális cégekhez, a tőkéhez.

Ők valójában a nemzetközi bankvilágnak meg tőkének az ügynökei Magyarországon, a Tisza Párt pedig ennek a politikai végrehajtója

– húzta alá a házelnök. Hozzátette: a szuverenitásunk elvétele a tét, egyszer és mindenkorra.