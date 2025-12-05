Kövér LászlóukrajnavilágháborúPolgári KörökTisza PártMagyar Péter

Kövér László: Ha Európa beszáll a háborúba, abból világháború lesz + videó

Európa az elmúlt bő egy évtizedben olyan lejtőre került, amin nem látszik, hol lehet megállni – hívta fel a figyelmet az Országgyűlés elnöke. Kövér László bírálta a Tisza Pártot, a 2026-os választást pedig a nemzet sorsát meghatározó, rendkívül fontos eseménynek minősítette.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 05. 21:08
Kövér László, az Országgyűlés elnöke MTI Balázs Attila
Ha az Európai Unió tagállamai beszállnak a fegyveres konfliktus ba Oroszországgal szemben, annak könnyen kalkulálhatóan világháború lesz a következménye – jelentette ki Kövér László a Patrióta YouTube-csatornáján közzétett interjújában.

Budapest, 2025. november 17. Kövér László házelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Bodnár Boglárka
Kövér László házelnök (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az Országgyűlés elnöke rámutatott: az unió vezetése „egyfajta háborús hisztériát” próbál kelteni a saját polgárai körében. Az EU emellett olyan eljárásokba bonyolódik a tagállamokkal szemben, amelyek vége „tulajdonképpen a demokrácia felszámolása, a népakarat semmibe vétele” – tette hozzá.

Egy Oroszországgal szembeni háborúból Európa nem tudna győztesen kikerülni már csak azért sem, mert a polgárai döntő többségének esze ágában nincs meghalni még a hazája védelmében sem

– mutatott rá Kövér László.

A házelnök hangsúlyozta: a magyar kormány következetesen az elmúlt tizenvalahány évben a szuverenitásunk védelme érdekében mindig azt az utat választotta, hogy elmondta a véleményét és küzdött jogos érdekeinkért, most pedig mögöttünk van az Egyesült Államok is. A kettő talán elég lesz ahhoz, hogy politikai többséghez juttassa Európában azt a társadalmi többséget, amely velünk ért egyet minden lényeges kérdésben, legyen szó a háborúról, a migrációról, a genderkérdésről vagy éppen az energiapolitikáról – jelezte.

Kövér László kitért rá, hogy Brüsszelből Magyarország politikai vezetésének megváltoztatásáért mindent el fognak követni a hátralevő néhány hónapban, mert ha 2026 áprilisában is Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, az újabb lökést adhat a Patriótáknak Európában.

Jövőre egy „balsikerű” választáson sokkal többet veszíthetünk, mint 2002-ben – hívta fel a figyelmet az Országgyűlés elnöke.

Bármennyire is hazudják le a csillagos eget, a Tisza Párt programja az, amit abban a több száz oldalban leírtak

– szögezte le Kövér László. Elmondta, a Tisza Párt gazdasági szakértői nem tudnak mást, mint megszorítani, az emberektől elvenni a pénzt, a forrásokat átirányítani a multinacionális cégekhez, a tőkéhez.

Ők valójában a nemzetközi bankvilágnak meg tőkének az ügynökei Magyarországon, a Tisza Párt pedig ennek a politikai végrehajtója

– húzta alá a házelnök. Hozzátette: a szuverenitásunk elvétele a tét, egyszer és mindenkorra.

Kövér László a beszélgetésben felidézte: sok mindent láttak már, nemcsak a brüsszeli papírokban, hanem a Horn-kormány idején és 2002–10 között is. Privatizációt, liberalizációt, az emberek sanyargatását, a jövedelmek elvételét, azt, hogy az emberek elveszítik a munkahelyüket, vagy minden szabályt úgy hoznak meg, hogy lehetőség szerint a külföldi tőkének szabadrablást engedélyezzen, és azt is, hogy eladják a nemzeti vagyont – sorolta.

Ez már mind megtörtént egyszer, miért ne történne meg még egyszer, ha ugyanazon megbízóknak egy újabb ügynöki garnitúrája kerül az ország élére

– szólt a választás tétjéről Országgyűlés elnöke.

Kövér László beszélt a digitális polgári körökről is, amelyek létrehozását zseniális ötletnek nevezte. Rámutatott, a nemzeti kormány megpróbál az észszerű, normális kommunikáció mezsgyéjén maradni.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Balázs Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

