Kövér László: Nincs biztosabb szellemi iránytű, mint a józan ész

A politikában és a tágabb közéletben tapasztalható jelenlegi hangzavarban és zűrzavarban ma sincs biztosabb szellemi iránytű, mint a józan ész – mondta Kövér László az első Magyar–Német Ifjúsági Parlament ünnepélyes plenáris ülésén az Országházban. Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, nyugati kultúránk és civilizációnk egésze a józan észen nyugszik, a nyugati világban azonban egyre kíméletlenebb tudatipari támadás folyik a józan ész túszul ejtése és átértelmezése céljából.

A házelnök rámutatott, hogy a nyugati politikában egyre inkább értelmüket veszítik a politikai ideológiákra vonatkozó olyan meghatározó jelzők, mint a jobboldali, baloldali vagy liberális, használhatatlanná válnak a politikai álláspontok beazonosítására szolgáló jobbközép, balközép, mérsékelt vagy radikális szavaink.

Napjainkban gyakorlatilag két nagy értékrend, két nagy ideológia ütközik egymással: a normalitásé és az abnormalitásé

– mutatott rá, hozzátéve: az európai politikában az abnormalitás egyre inkább teret követel magának, és egyre inkább dominánssá akar válni, immár elvitatva a normalitás létezéshez való jogát is.

Kövér László a fiatalokhoz szólva hangsúlyozta: ha azt akarják, hogy a szabadság és a demokrácia, amelybe beleszülettek, érvényesíthető jog maradjon, akkor a józan eszükre támaszkodva kell megtalálniuk a jó válaszokat az európai jövőt meghatározó fontos kérdésekre. A házelnök a jelenlegi európai politikát meghatározó égető ügyek között említette a háború, az illegális migráció, a klímavédelem, a genderelmélet vagy a demokrácia értelmezésének kérdéseit.

Azt is javasolta a fiataloknak, hogy a kérdésekre adandó válaszokat ne a virtuális világban keressék, hanem a hús-vér közösségekben. Megjegyezte: a személyes tapasztalati tudás közelebb visz a valósághoz, mint minden egyéb információ, különös tekintettel a sokféle érdekek és az algoritmusok által manipulált médiaközlésekre.

Az Országgyűlés elnöke felidézte: a második világháború után a működő demokrácia valósága emelte magasba Németország nyugati felét, és a demokrácia eszménye tartotta a lelket Németország keleti felében és Magyarországon is. – Tragikus lenne, ha a XXI. században Európát – benne Németországot és Magyarországot – bármilyen erő képes lenne letéríteni a demokrácia és a józan ész útjáról – állapította meg.

Önökön és európai kortársaikon múlik, hogy a jövőben meg tudják-e védeni mindazt, amiben a szüleik és nagyszüleik hittek, és amiért megdolgoztak

– mondta a jelenlévőknek.