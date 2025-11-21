Vitályos Eszter: El a kezekkel a gyerekeinktől! + videó

„El a kezekkel a gyerekeinktől!” – írta Vitályos Eszter kormányszóvivő a pénteki Facebook-bejegyzésében a francia vezérkari főnök azon felvetésére reagálva, miszerint fel kell készülni arra, hogy a gyerekeink meghalhatnak a fronton.

Fabien Mandon francia vezérkari főnök. Fotó: AFP

A kormányszóvivő által a bejegyzéséhez mellékelt videóban Fabien Mandon francia vezérkari főnök arról beszélt: Franciaországnak el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait.

Vitályos Eszter ezzel kapcsolatban azt írta:

Tudod, kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhat a háborúban?!

„A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk” – tette hozzá.

Brüsszel bábjai már itt, Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal”

– fűzte hozzá a kormányszóvivő.

„Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!”

– írta Vitályos Eszter, aki a megdöbbentő kijelentésről is közzétett egy videót.

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)