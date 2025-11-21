Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

béketervezetDmitrij PeszkovDonald TrumpZelenszkijorosz-ukrán háború

Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról

Sajtóértesülések szerint Zelenszkij elnök tegnap tárgyalt az amerikai hadseregért felelős államtitkárral a béke lehetőségeiről. Moszkvát eddig nem tájékoztatták Ukrajna szándékairól a Trump-féle béketerv ügyében – közölte a Kreml. Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 11:40
Vlagymir Putyin és Dmitrij Peszkov
Vlagymir Putyin és Dmitrij Peszkov Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
A Kreml közölte, hogy eddig nem kaptak tájékoztatást arról, hogy Ukrajna készen áll-e a béketárgyalásokra az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által javasolt béketerv kapcsán – írja a Fakti.bg

Moszkvát eddig nem tájékoztatták Ukrajna béketárgyalási szándékairól
Fotó: GRIGORY SYSOYEV / POOL

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap este bejelentette, hogy tárgyalt az amerikai hadseregért felelős államtitkárral, Danel Driscoll-lal a béke elérésének lehetőségeiről. Korábban Zelenszkij hivatala közölte, hogy az Egyesült Államoktól kaptak egy béketervezetet az orosz–ukrán háború diplomáciai úton történő megoldásra vonatkozóan. Írtunk róla, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett.

Az újságíró, Alekszandr Junasev szerint a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette: 

Eddig Moszkvát nem tájékoztatták Zelenszkij beleegyezéséről, hogy tárgyalásokat folytasson Trump béketervéről.

Borítókép: Vlagymir Putyin és Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

