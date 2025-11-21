A Kreml közölte, hogy eddig nem kaptak tájékoztatást arról, hogy Ukrajna készen áll-e a béketárgyalásokra az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által javasolt béketerv kapcsán – írja a Fakti.bg
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Sajtóértesülések szerint Zelenszkij elnök tegnap tárgyalt az amerikai hadseregért felelős államtitkárral a béke lehetőségeiről. Moszkvát eddig nem tájékoztatták Ukrajna szándékairól a Trump-féle béketerv ügyében – közölte a Kreml. Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap este bejelentette, hogy tárgyalt az amerikai hadseregért felelős államtitkárral, Danel Driscoll-lal a béke elérésének lehetőségeiről. Korábban Zelenszkij hivatala közölte, hogy az Egyesült Államoktól kaptak egy béketervezetet az orosz–ukrán háború diplomáciai úton történő megoldásra vonatkozóan. Írtunk róla, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett.
Az újságíró, Alekszandr Junasev szerint a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette:
Eddig Moszkvát nem tájékoztatták Zelenszkij beleegyezéséről, hogy tárgyalásokat folytasson Trump béketervéről.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagymir Putyin és Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Brüsszel miatt lemarad az Európai Unió
Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a háborúpárti elitnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Brüsszel miatt lemarad az Európai Unió
Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a háborúpárti elitnek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!