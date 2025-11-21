Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap este bejelentette, hogy tárgyalt az amerikai hadseregért felelős államtitkárral, Danel Driscoll-lal a béke elérésének lehetőségeiről. Korábban Zelenszkij hivatala közölte, hogy az Egyesült Államoktól kaptak egy béketervezetet az orosz–ukrán háború diplomáciai úton történő megoldásra vonatkozóan. Írtunk róla, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett.

Az újságíró, Alekszandr Junasev szerint a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette: