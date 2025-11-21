Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Halálos kijelentés a francia tábornoktól: El kell fogadni, hogy meghalnak az európai fiatalok

Egyre durvább méreteket ölt a háborús pszichózis Európában. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentéseit, aki úgy fogalmazott: „Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni, hogy elveszíti gyermekeit, vagy gazdasági nehézségeket kell elviselnie, mert a prioritások például a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk”.

Kozma Zoltán
2025. 11. 21. 8:53
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Elképesztő mondatok! A francia vezérkari főnök elkezdte felkészíteni az országát a háborúra. Erről írt a közösségi Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója megosztotta a videót is, amelyben rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke.

Háborúba küldené a fiatalokat a francia tábornok (Fotó: AFP)
A tábornok úgy fogalmazott: „A nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni.”

Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt arra kell fordítani, hogy visszatartsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik nekünk, és itt van a ti nagy szerepetek, az a lelki erő, hogy elfogadjuk a fájdalmat, hogy megvédjük azt, amik vagyunk. A hadsereg a nemzet kivonata. A nők és férfiak, akik ma világszerte szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek. Fiatalok, az önök településeiről származnak. Ugyanazok a törekvéseik. Kitartanak a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország velük van. Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni, hogy elveszíti gyermekeit, vagy gazdasági nehézségeket kell elviselnie, mert a prioritások például a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk.

– húzta alá a tábornok.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

