Halálos kijelentés a francia tábornoktól: El kell fogadni, hogy meghalnak az európai fiatalok

Elképesztő mondatok! A francia vezérkari főnök elkezdte felkészíteni az országát a háborúra. Erről írt a közösségi Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója megosztotta a videót is, amelyben rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke.

Háborúba küldené a fiatalokat a francia tábornok (Fotó: AFP)

A tábornok úgy fogalmazott: „A nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni.”

Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt arra kell fordítani, hogy visszatartsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik nekünk, és itt van a ti nagy szerepetek, az a lelki erő, hogy elfogadjuk a fájdalmat, hogy megvédjük azt, amik vagyunk. A hadsereg a nemzet kivonata. A nők és férfiak, akik ma világszerte szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek. Fiatalok, az önök településeiről származnak. Ugyanazok a törekvéseik. Kitartanak a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország velük van. Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni, hogy elveszíti gyermekeit, vagy gazdasági nehézségeket kell elviselnie, mert a prioritások például a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk.

– húzta alá a tábornok.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)