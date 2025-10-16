Vitályos Eszter kormányszóvivó most édesanyaként fordul a közvéleményhez + videó

– Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza, ez nem a mi háborúnk! – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Vitályos Eszter. A kormányszóvívő emlékeztetett: a Tisza Párt „sok aljas és veszélyes tervvel bukik le” nap mint nap. – Mindegyik közül számomra mint édesanya számára a legnagyobb figyelmeztetés a sorkatonaságról szóló nyilatkozatuk – hangsúlyozta.

Kiemelte Ruszin Szendi Romulusznak azt a kijelentését, miszerint ők „amikor eljön az idő, akkor berántanak mindenkit azonnal”. „…amúgy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Tehát, ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal” – hangoztatta a bukott altábornagy.

Vitályos Eszter szerint ez egy tipikus háborúpárti mondat. Szerinte ez azért veszélyes, mert Brüsszel nyíltan háborúzni akar, Európát és a tagállamokat háborús döntésekre akarják kényszeríteni.

– A Tisza pedig mint Brüsszel bábja pedig tényleg be is rántaná Magyarországot a háborúba és berántaná a fiatalokat, a fiainkat egy olyan háborúba, ami nem is miénk. Mint egy 22 éves fiú édesanyja, ezért én is aláírom a Nem a mi háborúnk petíciót, mert azt hiszem, minden anya nevében mondhatom, hogy mi biztosan nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza! Ez nem a mi háborúnk! Biztatok minden édesanyát és mindenkit, hogy hangosan üzenjük meg Brüsszel bábjainak: Sürgősen el a kezekkel a fiainktól! – zárta videóüzenetét a kormányszóvivő.

