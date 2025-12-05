Áder János lesz a szegedi háborúellenes nagygyűlés egyik főszónoka

Amint arról beszámoltunk, december 6-án Kecskemét ad otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének.

Bár az eredeti meghívóban még Áder János szerepelt felszólalóként Orbán Viktor miniszterelnök mellett, a rendezvényen végül nem a volt köztársasági elnök, hanem Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tart majd beszédet – írja a Mandiner, hozzátéve, hogy

a változást a balliberális ellenzéki sajtó már úgy verte nagydobra, hogy Áder Jánost „hirtelen lecserélték”.

A portálnak nyilatkozó Partos Bence, a digitális polgári körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány alapítója cáfolta a hírt.

Eddig minden eseményünk telt házas volt, ráadásul több százan rendre nem fértek be. Egyre nagyobb az érdeklődés, mindig többen és többen akarnak jönni. Arra jutottunk ezért, hogy nagyobb helyszínt kell keresnünk, és megszervezzük az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésünket

– nyilatkozta a Mandinernek Partos. A nagyobb helyszín Szegeden végül a nyolcezer fő befogadására alkalmas Pick Aréna lett, és Kecskemét helyett itt mond beszédet Áder János. Partos Bence azt is elmondta, további meglepetéseket is tartogatnak az évzáró eseményre.