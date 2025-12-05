Áder JánosSzegedfőszónokDPKOrbán ViktorHáborúellenes GyűlésKecskemét

Áder János lesz a szegedi háborúellenes nagygyűlés egyik főszónoka

December 20-án Szegeden a Pick Arénában tartják majd az idei év utolsó háborúellenes nagygyűlését. A digitális polgári körök minden eddiginél nagyobb békepárti rendezvényének Orbán Viktor miniszterelnök mellett a volt köztársasági elnök, Áder János lesz a főszónoka – tudta meg a Mandiner.

Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Amint arról beszámoltunk, december 6-án Kecskemét ad otthont a digitális polgári körök harmadik háborúellenes gyűlésének

Nyíregyháza, 2025. november 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (a színpadon, j) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. Mellette Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője, moderátor. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Bár az eredeti meghívóban még Áder János szerepelt felszólalóként Orbán Viktor miniszterelnök mellett, a rendezvényen végül nem a volt köztársasági elnök, hanem Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tart majd beszédet – írja a Mandiner, hozzátéve, hogy 

a változást a balliberális ellenzéki sajtó már úgy verte nagydobra, hogy Áder Jánost „hirtelen lecserélték”.

A portálnak nyilatkozó Partos Bence, a digitális polgári körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány alapítója cáfolta a hírt. 

Eddig minden eseményünk telt házas volt, ráadásul több százan rendre nem fértek be. Egyre nagyobb az érdeklődés, mindig többen és többen akarnak jönni. Arra jutottunk ezért, hogy nagyobb helyszínt kell keresnünk, és megszervezzük az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésünket

– nyilatkozta a Mandinernek Partos. A nagyobb helyszín Szegeden végül a nyolcezer fő befogadására alkalmas Pick Aréna lett, és Kecskemét helyett itt mond beszédet Áder János. Partos Bence azt is elmondta, további meglepetéseket is tartogatnak az évzáró eseményre.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Az első rendezvénynek Győr, a másodiknak Nyíregyháza adott otthont. 

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: MTI/Katona Tibor)


