Ez lesz benne a német behívó levélben

A hírek szerint már sikerült is a német sajtónak megszerezni azt a levelet, amelyet majd jövőre kézbesítenek a 2008 után született férfiaknak. A német behívó levél a svéd mintán alapul majd és a családi állapotra is rákérdez majd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 6:02
Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
A német sajtót már bejárta a hír, hogy a Bild megszerezte a jövőre kiküldendő felmérő levelet. A német behívó levelek svéd mintára tartalmazzák majd a kérdéseket a családi állapotról és az iskola végzettségről is.

A német fiatalok jelezték, hogy nem kérnek a katonai szolgálatból
A német fiatalok jelezték, hogy nem kérnek a katonai szolgálatból 
Fotó: YING TANG / NurPhoto

Januártól kezdődően minden 18 éves férfinak ki kell töltenie egy kérdőívet, amit a német fegyveres erők küldenek ki, és akár be is idézhetik őket orvosi vizsgálatra. Az erről szóló törvénymódosítást nemrég fogadta el a Bundestag, ami hatalmas tiltakozást váltott ki a német fiatalok körében

A katonai reform célja, hogy a német hadsereg számát növeljék, kezdetben pedig önkéntes alapú szolgálat lesz. Később azonban ha szükséges akár a teljes és korlátozás nélküli katonai szolgálatot is visszavezethetik. 

A kérdőív személyes adatokra, elérhetőségre, iskolai végzettségre és egyéb képesítésekre, valamint katonai szolgálatra való hajlandóságra is rákérdez. A kérdőív és fizikális vizsgálatok segítségével határozzák majd meg, hogy ki alkalmas a szolgálatra. A kérdőív többek között a nemre, a családi állapotra és az állampolgárságra is rákérdez. A jelentkezőket arra is kérik, hogy adjanak meg információkat a katonai szolgálat iránti érdeklődésükről, magasságukról és testsúlyukról, esetleges fogyatékosságukról, iskolai végzettségükről és egyéb képesítéseikről – például idegen nyelvek vagy programozási ismeretek. 

Aki megtagadja a választ, vagy hamis információkat ad meg, pénzbírsággal sújtható, pontos összeget azonban még nem állapítottak meg. 

Borítókép: Német fiatalok tiltakoznak a katonai szolgálat ellen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
