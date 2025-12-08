Ez lesz benne a német behívó levélben

A német sajtót már bejárta a hír, hogy a Bild megszerezte a jövőre kiküldendő felmérő levelet. A német behívó levelek svéd mintára tartalmazzák majd a kérdéseket a családi állapotról és az iskola végzettségről is.
Januártól kezdődően minden 18 éves férfinak ki kell töltenie egy kérdőívet, amit a német fegyveres erők küldenek ki, és akár be is idézhetik őket orvosi vizsgálatra. Az erről szóló törvénymódosítást nemrég fogadta el a Bundestag, ami hatalmas tiltakozást váltott ki a német fiatalok körében.
A katonai reform célja, hogy a német hadsereg számát növeljék, kezdetben pedig önkéntes alapú szolgálat lesz. Később azonban ha szükséges akár a teljes és korlátozás nélküli katonai szolgálatot is visszavezethetik.
