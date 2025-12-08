Ez lesz benne a német behívó levélben

A német sajtót már bejárta a hír, hogy a Bild megszerezte a jövőre kiküldendő felmérő levelet. A német behívó levelek svéd mintára tartalmazzák majd a kérdéseket a családi állapotról és az iskola végzettségről is.

A német fiatalok jelezték, hogy nem kérnek a katonai szolgálatból

Fotó: YING TANG / NurPhoto

Januártól kezdődően minden 18 éves férfinak ki kell töltenie egy kérdőívet, amit a német fegyveres erők küldenek ki, és akár be is idézhetik őket orvosi vizsgálatra. Az erről szóló törvénymódosítást nemrég fogadta el a Bundestag, ami hatalmas tiltakozást váltott ki a német fiatalok körében.