baktériumpenészkosztakarítási tippektakarításnappali

Felmosási hibák, amik tönkreteszik a padlót

A karácsonyra készülés bizonyos részei fárasztóak lehetnek: az ajándékok beszerzése, a sütés-főzés és a nagytakarítás mind idő- és energiaigényes feladatok. A nagytakarításon szeretünk is gyorsan túlesni, de nem mindegy, hogyan végezzük a munkát. A felmosás például elsőre egyszerűnek tűnik, ám sokan elkövetnek apró hibákat, amelyek miatt nemcsak feleslegesen dolgoznak, hanem akár károsíthatják is a padlót.

Bogos Zsuzsanna
2025. 12. 08. 6:01
Forrás: https://www.realsimple.com/
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár sokszor bírálják a karácsony előtti nagytakarítást, fontos, hogy ne hanyagoljuk el. Egy tiszta és rendezett otthon hozzájárul a nyugodt és méltó ünnepi hangulathoz. Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb felmosási hibákat, amik tönkreteszik a padlót. Tippeket is adunk arra, hogyan kerülhetjük el őket, hogy padlónk tiszta és karcmentes maradjon.

felmosás felmosószett
A felmosás egyszerű – ha jól csináljuk

Tizenegy gyakori felmosási hiba

  1. Előzetes porszívózás vagy söprés kihagyása
    Sokan úgy gondolják, hogy időt spórolnak, ha kihagyják a porszívózást vagy söprést. Ez azonban tévhit: a felmosó gyorsabban koszolódik, gyakrabban kell cserélni a vizet, a padló tele lesz csíkokkal, foltokkal. Ráadásul a felmosóba ragadt apró szemcsék megkarcolhatják a fa, a laminált vagy a linóleum padlót. Előzzük meg a problémát: kevesebb munkával tisztább eredményt kapunk.
  2. Nem megfelelő mop használata
    A hagyományos pamut vagy zsinóros mop helyett érdemes mikroszálas mopot választani, mert hatékonyabban távolítja el a koszt és a baktériumokat. A régi mopok szöszölődhetnek, lassan száradnak, és a kórokozók is könnyebben elszaporodhatnak bennük. Mindig ellenőrizzük, hogy a felmosófej tiszta legyen, így egyszerűbb és higiénikusabb a takarítás.
  3. Felmosófej tisztításának elhanyagolása
    A felmosók a padló megtisztítása után tele vannak baktériumokkal és koszszemcsékkel. Ha nem mossuk és szárítjuk meg alaposan, kellemetlen szagok keletkezhetnek, és a következő takarítás során újra beszennyezzük a padlót. A levehető felmosófejeket forró vízben, akár mosógépben is tisztíthatjuk.
  4. Nem megfelelő tisztítószer használata
    A fa, a laminált padló, a csempe vagy a kő más-más bánásmódot igényel. A helytelenül választott tisztítószer károsíthatja a felületet. A felmosók nem alkalmasak erős súrolásra, karcolásokat és sérüléseket okozhatunk vele. Ezért is fontos, hogy jó minőségű tisztítószert használjunk.
  5. Tisztítószer túlzott adagolása
    A túl sok tisztítószer ragacsos réteget hagy a padlón, amely vonzza a koszt, így hamarabb szennyeződik újra. Mindig adagoljuk pontosan a szert: a padló tiszta és fényes marad, miközben megóvjuk a felületet.
  6. Túl sok víz használata
    Úgy tűnhet, hogy a sok víz nagyobb tisztaságot eredményez, de a felmosónak valójában alig kell nedvesnek lennie. Ha nem kicsavarva használjuk a felmosót, a fa és laminált padló beszívhatja a vizet, ami vetemedéshez, hullámosodáshoz vagy elszíneződéshez vezethet.
  7. Vízcserék elhanyagolása
    A koszos vizet mindig cseréljük tisztára, így biztosítjuk a hatékony felmosást. Ügyeljünk a víz hőmérsékletére is: a hideg víz nem pusztítja el a baktériumokat, ezért mindig meleg vízzel mossunk fel.
  8. Felmosás iránya
    Parkettánál mindig az erezet irányában mossunk fel, mert az ellenkező iránnyal karcolásokat hagyhatunk. Más padlótípusoknál használhatjuk a nyolcas technikát, így a felmosó végig érintkezik a padlóval, és a koszt nem eltoljuk, hanem felkapjuk. Ez a mozdulat kímélő is: nem stresszeljük túl a vállat és a hátat, ezzel csökken a fizikai terhelés. Fontos az is, hogy felmosáskor a saroktól haladjunk hátrafelé, így nem lépünk rá a frissen mosott felületre, és minden területet alaposan megtisztítunk.
  9. Felmosás utáni öblítés elhagyása
    A tisztítószer-maradvány ragacsos réteget képezhet, ami gyorsabban szennyezi a padlót. Egy gyors öblítő felmosás fényes, tiszta felületet biztosít, különösen fa és laminált padlóknál.
  10. Nem megfelelő szárítás
    A padló ne maradjon túl nedves: a gyors és egyenletes szárítás csökkenti a foltok és a penész kialakulásának esélyét, valamint hosszabb ideig megőrzi a padló fényét és tisztaságát.
  11. Rendszeres karbantartás hiánya
    A folyamatos odafigyelés kevesebb energiát igényel, mint a ritka nagytakarítási hullámok. Ideális esetben a padlót hetente, legalább kéthetente mossuk fel. Ez nemcsak a tisztaságot, hanem az allergiás tünetek csökkentését is szolgálja.

    Ha így takarítunk, a padlónk nemcsak tiszta és higiénikus lesz, hanem az ünnepi vendégfogadásra is tökéletesen felkészült, rendezett otthon képét nyújtja. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekbaloldal

Tűzfal a német demokrácia ellen

Vida Ákos avatarja

Elképesztő erővel és szervezéssel próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu