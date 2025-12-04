arcbőrrákfajtaszínanyajegynappali

Tíz jel az arcon, ami komoly bajra utalhat

Az arcunk olyan, mint egy tükör, ami megmutatja, mi történik a testünkben. Néha ezek az apró tökéletlenségek, bőrhibák vagy bőrelváltozások nemcsak esztétikai aggodalomra adnak okot, hanem komoly egészségügyi problémára is utalhatnak. Duzzadt szemek? Túlzottan sápadt bőr? Mimikai ráncok, amik egyik napról a másikra jelennek meg? Az alábbi jelek arra is utalhatnak, hogy valami nincs rendben az egészségünkkel – írja a brightside.me.

Takács Eszter
2025. 12. 04. 5:40
Illusztráció Fotó: Pexels
Mindannyian ébredtünk már karikás, duzzadt szemekkel egy rossz éjszaka vagy egy sírós nap után. De ha a puffadás és a táskák nem múlnak el pihenéssel vagy a szemkörnyék ápolásával, az veseproblémára vagy vízvisszatartásra is utalhat. A vesék felelősek a méreganyagok kiszűréséért, és amikor nem működnek megfelelően, felesleges folyadék halmozódhat fel az arcon, különösen a szem környéken.

Ha a puffadás nem múlik el egy nap alatt, ha megváltozik a vizeletürítés vagy erőteljes derékfájást tapasztalunk, esetleg hirtelen magas lesz a vérnyomásunk, mindenképpen tanácsos orvoshoz fordulni, hogy a komolyabb vese-vagy szívproblémákat ki lehessen zárni.

Rendkívül sápadt bőrszín

Ha hirtelen azt vesszük észre, hogy a bőrünk sokkal sápadtabbnak tűnik a normálisnál, az a vérszegénység jele is lehet. A vashiányos vérszegénység esetében csökken a vörösvértestek száma a vérben, ez befolyásolja a bőr oxigénellátását és fakó, élettelen árnyalatot ad neki. Ennek a másik oka a B12-vitamin-hiánya is lehet. Ha nagyon sápadt a bőrünk a korábbi vagy az átlagos bőrszínünkhöz képest, ha pihenés után sem múlik az ólmos fáradtságérzet, légszomjjal küzdünk esetleg töredezik a körmünk vagy a hajunk, fontos elmenni egy vérvételre, laboratóriumi vizsgálattal kell kizárni, hogy nem áll-e vérszegénység vagy súlyos vitaminhiány a háttérben.

A sárgás bőr és szemfehérje súlyos betegségre is utalhat

Ha a bőrünk és a szemünk fehérjéje sárgás színű lesz, az májbetegségre utalhat. A vér bilirubinszintjének emelkedése miatt alakul ki ez a sárgás szín, amit hepatitisz, epehólyag-problémák vagy akár májkárosodás is okozhat.

Hirtelen elmélyülő mimikai ráncok

A ráncok a korunk előrehaladtával természetesek lesznek, de ha hirtelen újak jelennek meg, vagy a régiek sokkal mélyebbek lesznek, az súlyos kiszáradás jele lehet, vagy akár krónikus stressz miatti kortizolszint-emelkedésre is utalhat. A kortizol lebontja a bőr kollagénjét és elasztinját, ami felgyorsítja az öregedési folyamatot.

Szájszárazság vagy kicserepesedett ajkak

A rendkívül száraz és kicserepesedett ajkak a kiszáradás vagy a B-vitamin, főleg a B2-vitamin hiányára utalhatnak. Komolyabb esetben allergia, hormonális változás vagy a cukorbetegség tünete is lehet. Ha elegendő mennyiségű vizet iszunk, mégis azt tapasztaljuk, hogy bereped a szánk, esetleg sebes lesz vagy ég, viszket a bőrünk, akkor célszerű kivizsgáltatni a háttérben álló okot.

Túl zsíros vagy túl száraz bőr

Amennyiben hirtelen változást észlelünk a bőrünk textúrájában, az hormonális egyensúlyhiányra utalhat. A rendellenesen zsíros bőr a megnövekedett androgének jele lehet, míg a túlzottan száraz bőr pajzsmirigyproblémákkal hozható összefüggésbe. Ha a bőr textúrájának változását hajhullás, testsúlyváltozás vagy extrém fáradtság kíséri, tanácsos endokrinológushoz fordulni.

Pattanás, bőrkiütés

Bár a pattanások gyakoriak, különösen serdülő és fiatal felnőtt korban, de ha nagyon sok van és nehezen múlik, akkor a hormonrendszer felborulását is jelezheti. Ehhez gyakran társul emésztési probléma is. A túlságosan fűszeres vagy ultrafeldolgozott ételek miatt is zsírossá vagy szárazzá válhat a bőrünk.

Megerősödött arcszőrzet nőknél

Ha az arcon a szinte láthatatlan pihék helyét erős, sötét szőrszálak veszik át, az a policisztás ovárium szindróma (PCOS) jele lehet, ami egy hormonális rendellenesség. Ez befolyásolja az ovulációt és összefüggésben állhat az inzulinrezisztenciával is.

Új anyajegyek megjelenése

Ha az arcunkon új anyajegy keletkezik vagy a már meglévő változik meg az alakjában, színében vagy méretében, az melanóma, egy bőrrákfajta jele is lehet. Ezt mindenképpen tanácsos megmutatni bőrgyógyász szakorvosnak.

Melasma (sötét folt a bőrön)

A melasma egy hiperpigmentáció, ami általában az arcon jelenik meg. A nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál, és hormonális változás, napsugárzás vagy fogamzásgátlók használata miatt alakulhat ki.

 

