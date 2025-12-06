Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

női kézilabda vbkézilabdanorvég kézilabda-válogatott

Európai válogatottat így még sosem aláztak meg női kézilabda-vb-n

Norvégia 37-14-re kiütötte Csehországot, ezzel továbbra is hibátlan a női kézilabda-világbajnokságon, s már biztos negyeddöntősként készülhet a Brazília elleni csoportdöntőre. Csehország veresége a legsúlyosabb volt, amelyet európai válogatott valaha elszenvedett női kézilabda-vb-meccsen. A magyar válogatott csoportjában Dánia 36-23-ra nyert Svájc ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 6:55
Norvégia nagyon magasan a csehek fölé nőtt, a női kézilabda-vb esélyese tovább menetel Fotó: IHF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár folyamatosan panaszkodnak, a norvégok játékán nem látszik meg a pályán kívüli csatározás. A női kézilabda-vb legnagyobb esélyese péntek este 37-14-re ütötte ki Csehországot. Norvégia negyeddöntős szereplése ezzel már biztos, de a csapat nem veszi könnyedén a Brazília elleni csoportdöntőt sem.

Norvégia mellett Dánia is hibátlan maradt a női kézilabda-vb-n, a magyar válogatottnak nyernie kell, hogy megnyerje középdöntős csoportját
Norvégia mellett Dánia is hibátlan maradt a női kézilabda-vb-n, a magyar válogatottnak nyernie kell, hogy megnyerje középdöntős csoportját (Fotó: IHF)

– Nem akarunk Németországgal játszani a negyeddöntőben – adott egyértelmű magyarázatot Ole Gjekstad szövetségi kapitány. A társrendező németek már biztosan csoportelsőként jutnak tovább a negyeddöntőbe, s ott a norvég, brazil párosból a csoportmásodik ellen vívnak.

Női kézilabda-vb: Norvégia hengerel

Nem mintha a norvégoknak bárkitől félniük kellene a világbajnokság eddigi mérkőzései alapján. Henny Reistadék eddig valamennyi meccsüket tíz gólnál nagyobb különbséggel nyerték meg a tornán.

Norvégia Csehország elleni 37-14-es sikere új rekord: európai válogatott ellen még senki sem nyert ekkora különbséggel női kézilabda-vb-n meccset.

Reistad Brazília elleni meccs elé adott nyilatkozata ennek fényében nagyon visszafogott.

– Jó móka lesz az újabb kihívás.

Dánia vezet a magyar válogatott előtt

Ha nem is a norvégokéhoz hasonló, de szintén sima győzelemmel őrizte meg százszázalékos mérlegét Dánia is, 36-23-ra verte Svájcot.

Ebben a csoportban is megvan már a két továbbjutó, a dán és a magyar válogatott úgy vív csoportdöntőt egymás ellen vasárnap este, hogy a Golovin Vlagyimir csapatának győznie kell a csoportelsőségért. Túl sok számolgatásra nincs lehetőség: csak a dán–magyar meccs után dől majd el, hogy a negyeddöntős ellenfelek közül Franciaország vagy Hollandia érkezik-e csoportgyőztesként a kieséses fázisba.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu