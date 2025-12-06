Európai válogatottat így még sosem aláztak meg női kézilabda-vb-n

Bár folyamatosan panaszkodnak, a norvégok játékán nem látszik meg a pályán kívüli csatározás. A női kézilabda-vb legnagyobb esélyese péntek este 37-14-re ütötte ki Csehországot. Norvégia negyeddöntős szereplése ezzel már biztos, de a csapat nem veszi könnyedén a Brazília elleni csoportdöntőt sem.

Norvégia mellett Dánia is hibátlan maradt a női kézilabda-vb-n, a magyar válogatottnak nyernie kell, hogy megnyerje középdöntős csoportját (Fotó: IHF)

– Nem akarunk Németországgal játszani a negyeddöntőben – adott egyértelmű magyarázatot Ole Gjekstad szövetségi kapitány. A társrendező németek már biztosan csoportelsőként jutnak tovább a negyeddöntőbe, s ott a norvég, brazil párosból a csoportmásodik ellen vívnak.

Női kézilabda-vb: Norvégia hengerel

Nem mintha a norvégoknak bárkitől félniük kellene a világbajnokság eddigi mérkőzései alapján. Henny Reistadék eddig valamennyi meccsüket tíz gólnál nagyobb különbséggel nyerték meg a tornán.

Norvégia Csehország elleni 37-14-es sikere új rekord: európai válogatott ellen még senki sem nyert ekkora különbséggel női kézilabda-vb-n meccset.

Reistad Brazília elleni meccs elé adott nyilatkozata ennek fényében nagyon visszafogott.

– Jó móka lesz az újabb kihívás.

Dánia vezet a magyar válogatott előtt

Ha nem is a norvégokéhoz hasonló, de szintén sima győzelemmel őrizte meg százszázalékos mérlegét Dánia is, 36-23-ra verte Svájcot.