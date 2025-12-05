A brazilok, akiket Európában sokan szeretnek, északon nem szereztek híveket a kézilabda vb-n

Az önző svéd álláspont szerint Angola azért küzdött Brazília ellen, hogy a szorult, sőt inkább már-már menthetetlen helyzetbe került svéd válogatottnak valahogy mégis kikaparja a gesztenyét. Angolai sikerrel ugyanis még Angola–Brazília–Svédország körbeverés alakulhatott volna ki a női kézilabda-vb-n, ami esélyt kínálna a brazilokkal és a norvégokkal szemben is alulmaradt svédeknek. Ám ez tényleg egyoldalú elemzés, Angola ugyanis természetesen önmagáért játszott.

A Győr kiválósága, Bruna de Paula és Gabriela Bitolo ünnepli Brazília sikerét Angola felett. Ezzel a svédek sorsa is eldőlt a női kézilabda-vb-n Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

Persze Brazília volt a mérkőzés esélye. Az a Brazília, amely a női kézilabda-világbajnokságok történetének eddigi legnagyobb meglepetését okozta a 2013-ban kivívott aranyérmével. A brazilok ezt az eredményt azóta megközelíteni sem tudták, de a párizsi olimpián negyeddöntőbe jutottak, amivel jelezték, ismét a legszűkebb elitbe törnek.

Botrány a brazilok imádatából

A brazilokat kézilabdában nem övezi olyan csodálat, mint labdarúgásban, de e sportágban is akadnak rajongóik Európában is. Még a profi játékosok között is. A vb-ről lemaradt két európai kézilabdázó is kellemetlen helyzetbe hozta magát azzal, hogy a vb alatt a brazilok iránti elfogult lelkesedését hozta nyilvánosságra. Az egyikük a román keretből kimaradt Bianca Bazaliu, aki a sértettségét azzal fejezte ki, hogy a magyar–román rangadó alatt ő inkább a Brazíla–Koreai Köztársaság meccset nézte, amiből lett is botrány Romániában. A másik érintett nevét fedje jótékony homály.

Három brazil játékost mi is jól ismerünk. Mindenekelőtt természetesen Bruna de Paulát, aki a BL-címvédő Győri Audi ETO KC-ban is húzóember. További két játékos szerepel még a magyar bajnokságban. Íme, a lajstrom:

Bruna de Paula (Győri ETO KC)

Milena Menezes (Szombathely)

Kelly Rosa (Dunaújváros)

Kár, sóhajthattak a svédek, hogy Svédországban egyetlen brazil és angolai légiós sem szerepel, így érzelmi befolyásolás sem merülhetett fel.

Angola elvérzett Brazília ellen, kiestek a svédek

A svéd remények hamar elszálltak. Angola az első félidő derekáig, 9-9-ig tartotta a lépést Brazíliával, utána az esélyesebb dél-amerikai csapat zsinórban lőtt négy góllal elhúzott. Angola a második félidő elején visszakapaszkodott mínusz kettőre, de többre nem futotta az erejéből, újra nyílni kezdett az olló, Brazília végül nagyon simán, 32-26-ra győzött.